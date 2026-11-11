Pullaro despidió con emoción a Marcos Camino y destacó su legado en la cumbia santafesina

La muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y cofundador de Los Palmeras, generó numerosas muestras de dolor y reconocimiento en Santa Fe. Entre ellas se destacó el mensaje del gobernador Maximiliano Pullaro, quien despidió al músico a través de sus redes sociales y resaltó su enorme aporte a la cultura popular de la provincia.

“Con mucha tristeza te despido querido Marcos. Durante más de 50 años llevaste la cumbia santafesina a todo el país y la convertiste en parte de la vida de generaciones de santafesinos”, expresó el mandatario.

Además, Pullaro recordó un encuentro reciente que compartió con Camino y otros referentes del ámbito musical, durante una cena en la que el artista contó anécdotas que quedaron grabadas en su memoria.

“En el último tiempo compartimos una cena con colegas y amigos de la música que tanto quisiste, nos regalaste anécdotas inolvidables que quedarán en nuestra memoria”, agregó.

La despedida del gobernador se sumó a las múltiples expresiones de afecto hacia una figura fundamental de la música santafesina, cuyo legado marcó a varias generaciones.