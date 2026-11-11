Paraguay: el ips denunció a directivos de Ueno Bank por problemas financieros

El Instituto de Previsión Social (IPS) de Paraguay presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo contra los directivos de Ueno Bank.

La entidad bancaria había sido intervenida la semana pasada debido a problemas de solvencia financiera, una situación que generó preocupación por la exposición económica del organismo previsional.

Según trascendió, el IPS tenía depositados más de 516 millones de dólares en Ueno Bank, por lo que la denuncia busca que se investigue la situación y las posibles responsabilidades de sus autoridades.