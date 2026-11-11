Bonfatti marcó diferencias entre Pullaro y Milei: “no tenemos nada que ver”

El exgobernador de Santa Fe y actual diputado provincial socialista, Antonio Bonfatti (PS-Unidos), cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei y estableció fuertes diferencias con la gestión de Maximiliano Pullaro en la provincia.

Durante declaraciones realizadas en Rosario, el dirigente también se refirió a las propuestas de acercamiento político entre Unidos y La Libertad Avanza y al escenario electoral de cara a 2027.

“¿Qué tiene que ver el gobierno de Pullaro, que está haciendo obra pública, con un gobierno que no hace un metro de obra pública? ¿Qué tiene que ver el gobierno de Pullaro, que inaugura centros de atención primaria de salud y hospitales, con alguien que elimina los medicamentos del plan Remediar?”, planteó Bonfatti.

En ese sentido, señaló que el programa nacional Remediar pasó de distribuir más de cien medicamentos a las provincias a contar actualmente con apenas seis, según sus declaraciones.

El exmandatario también cuestionó el escenario educativo y el impacto de las políticas nacionales sobre las universidades, la ciencia y la tecnología.

“No tenemos nada que ver, es la antípoda de lo que está ocurriendo en Santa Fe”, resumió.

Por último, destacó que la gestión provincial mantiene una política de acompañamiento a la producción, en contraste con un contexto nacional que, según advirtió, está marcado por el cierre de empresas y el crecimiento de la desocupación.