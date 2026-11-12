Enviados de Trump llegaron al Kremlin para reunirse con Putin tras las conversaciones entre Rusia y Ucrania

Los representantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegaron este jueves al Kremlin para mantener un encuentro con el mandatario ruso, Vladimir Putin, luego de dos jornadas de conversaciones entre Rusia y Ucrania en Abu Dabi.

La delegación estadounidense está integrada por Steve Witkoff, empresario y enviado especial de Trump, y Jared Kushner, yerno del presidente norteamericano.

Según informó la agencia AFP, un periodista observó la llegada de la comitiva poco después de las 13:00, hora de Moscú (10:00 GMT).

El encuentro se produce en medio de los esfuerzos diplomáticos para avanzar en las negociaciones y encontrar una salida al conflicto entre Rusia y Ucrania.