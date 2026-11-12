El RIGI proyecta inversiones por más de US$ 50.000 millones, pero genera apenas dos empleos por cada millón de dólares comprometido

Los primeros 27 proyectos aprobados del RIGI contemplan inversiones mínimas por US$ 50.385 millones.

La relación estimada es de apenas dos puestos de trabajo por cada millón de dólares comprometido.

El petróleo y el gas concentran el 53% de las aprobaciones y la minería representa el 43%.

El Gobierno proyecta 250.000 empleos formales y exportaciones anuales cercanas a US$ 55.000 millones.

Hay otros 21 proyectos en evaluación que representan inversiones anunciadas por US$ 133.221 millones.

La segunda ronda de negocios se realizará el 2 de diciembre en Buenos Aires para incorporar pymes y proveedores industriales a las cadenas de inversión.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se consolidó como uno de los principales instrumentos del Gobierno para atraer capitales internacionales hacia la Argentina, especialmente en actividades vinculadas con la energía y la minería. Sin embargo, el análisis de los primeros proyectos aprobados expone una particularidad que abre interrogantes sobre su impacto en el mercado laboral: por cada millón de dólares de inversión comprometida se proyectan apenas dos puestos de trabajo.

Un relevamiento de los primeros 27 expedientes que recibieron aprobación muestra inversiones mínimas por 50.385 millones de dólares. Si se incorpora el volumen potencial correspondiente a las diez iniciativas de mayor magnitud, la cifra asciende a 76.174 millones de dólares. En conjunto, los emprendimientos contemplan la generación de 133.076 empleos directos e indirectos.

La relación entre capital invertido y ocupación laboral responde, principalmente, a las características de las actividades que concentran los beneficios del régimen. Según el análisis de la consultora Paspartú, dirigida por Juan José Carbajales, el petróleo y el gas representan el 53% de las aprobaciones, mientras que la minería reúne otro 43%.

Se trata de sectores que requieren desembolsos muy importantes en equipamiento, infraestructura, obras logísticas y tecnología, pero que durante su funcionamiento habitual necesitan equipos técnicos especializados relativamente reducidos.

La mayor demanda de trabajadores se concentra en las etapas iniciales, especialmente durante la preparación de los terrenos, la construcción y el montaje de las instalaciones. Una vez que los emprendimientos ingresan en su fase operativa, las plantillas permanentes disminuyen considerablemente en relación con el volumen de capital invertido.

El panorama es diferente en las actividades manufactureras y siderúrgicas, cuyos procesos productivos requieren una participación más intensiva de mano de obra y pueden generar una mayor cantidad de empleos formales.

Las expectativas oficiales y el peso de los proveedores nacionales

Las estimaciones del Gobierno presentan una perspectiva más amplia sobre el impacto económico del régimen. Durante la primera ronda de negocios entre grandes operadoras y pequeñas y medianas empresas proveedoras, realizada en Rosario, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que los anuncios de inversión vinculados con el RIGI alcanzan los 80.000 millones de dólares.

El funcionario también señaló que existen 1.794 proveedores locales contratados por proyectos comprendidos en el esquema y que el 82% de las compras corresponde a empresas nacionales.

En materia laboral, Caputo proyectó que las iniciativas podrían generar 250.000 puestos de trabajo formales y bien remunerados. Además, estimó que los emprendimientos permitirán alcanzar exportaciones anuales cercanas a los 55.000 millones de dólares, con un aporte significativo a la disponibilidad de divisas.

El origen de los capitales aprobados muestra una participación internacional diversificada, con inversiones procedentes de Brasil, Canadá, Suiza, Inglaterra, Noruega, India, Corea del Sur, Australia, Japón y China. La presencia directa de Estados Unidos, en cambio, todavía resulta marginal.

La participación norteamericana podría adquirir mayor dimensión mediante acuerdos estratégicos como el Corredor Andes-Atlántico, que contempla inversiones cercanas a los 7.000 millones de dólares en iniciativas de gran escala, entre ellas Argentina LNG, impulsada por YPF junto con Eni y la emiratí XRG.

Neuquén concentra los mayores desembolsos

La distribución territorial de las inversiones aprobadas refleja el protagonismo de las provincias con mayor potencial energético y minero. Neuquén encabeza el listado con el 33% de los desembolsos, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta.

San Juan ocupa el segundo lugar, con el 24%, como consecuencia de los grandes emprendimientos metalíferos. Río Negro concentra el 11% y Buenos Aires reúne el 10% de las iniciativas alcanzadas por los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios.

A los proyectos aprobados se suman otros 21 expedientes que continúan en evaluación y que representan anuncios de inversión por 133.221 millones de dólares. En esta cartera pendiente, los hidrocarburos concentran el 86% de las solicitudes y la minería representa el 13%.

Neuquén vuelve a ocupar el primer lugar, con el 62% del interés inversor, equivalente a unos 82.000 millones de dólares. Río Negro aparece en segundo término, con el 19%.

El proceso de evaluación, sin embargo, enfrenta interrogantes después de la salida de Daniel González de la conducción de la Secretaría Coordinadora de Energía y Minería. Su alejamiento generó dudas en el sector privado sobre la velocidad con la que podrán analizarse los proyectos pendientes y la capacidad administrativa para procesar semejante volumen de solicitudes dentro de los plazos establecidos.

Buenos Aires busca participar de la cadena de inversiones

El próximo 2 de diciembre se realizará en la provincia de Buenos Aires la segunda ronda de negocios del RIGI, con el propósito de vincular a las grandes compañías energéticas y mineras con pymes y fabricantes locales.

La convocatoria tendrá una particularidad política: la administración bonaerense decidió no adherir formalmente al régimen nacional y avanzar con un esquema propio de inversiones estratégicas. Pese a esa diferencia, el potencial industrial y portuario del distrito lo convierte en un proveedor relevante para los emprendimientos de la Patagonia y la región cordillerana.

El desafío del RIGI será transformar los grandes desembolsos de capital en oportunidades económicas que alcancen a más sectores productivos y regiones. La llegada de divisas y el crecimiento de las exportaciones constituyen objetivos centrales, pero la generación de empleo y el desarrollo de proveedores nacionales serán determinantes para medir el impacto de las inversiones sobre la economía real.