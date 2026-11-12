La disputa por el control de una comisión clave del Senado amenaza con complicar el avance de los pliegos judiciales

La comisión de Acuerdos realizará dos audiencias públicas para evaluar candidatos a cargos judiciales.

La disputa por la presidencia del cuerpo enfrenta a distintos sectores de La Libertad Avanza.

La posible designación de Nadia Márquez generó malestar entre los bloques dialoguistas.

Enzo Fullone aparece como una alternativa para conducir la comisión tras el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto.

La demora del Gobierno en enviar ternas judiciales podría frenar la firma de dictámenes.

El Senado también podría tratar el acuerdo internacional sobre patentes y la nueva ley de discapacidad.

La comisión de Acuerdos del Senado se encamina a una semana de actividad intensa, aunque su funcionamiento estará atravesado por las diferencias internas de La Libertad Avanza y el malestar de los bloques dialoguistas con la Casa Rosada. Mientras están previstas dos audiencias públicas para continuar con el análisis de postulantes a cargos judiciales, la disputa por la conducción de ese ámbito estratégico y la demora en el envío de ternas podrían convertirse en obstáculos para avanzar con los nombramientos.

Las reuniones se realizarán el martes y el miércoles de la semana próxima. El primer encuentro comenzará a las 14 en el Salón Azul, donde expondrán candidatos para distintos tribunales en lo Contencioso Administrativo, Criminal y Correccional, de la Seguridad Social y para cargos en Defensorías, entre otros. La segunda audiencia está programada para el miércoles a partir de las 10.

Hasta ahora, el tratamiento de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo había avanzado con rapidez y sin mayores conflictos. Sin embargo, ese escenario podría modificarse por una combinación de tensiones políticas y reclamos pendientes que involucran tanto al oficialismo como a los sectores que acompañan algunas iniciativas del Gobierno.

El foco de la disputa está puesto en la presidencia de la comisión, una posición que quedó en el centro de las diferencias libertarias después de la muerte del ex legislador oficialista Juan Carlos Pagotto, representante de La Rioja. Su fallecimiento, ocurrido hace más de un mes, abrió una discusión que rápidamente generó incomodidad entre los bloques aliados.

Las comunicaciones que anunciaron un reemplazo inmediato, con la posibilidad de que el lugar fuera ocupado por Nadia Márquez, senadora de Neuquén identificada con el sector que responde a Karina Milei, provocaron un fuerte malestar. En las bancadas dialoguistas cuestionaron tanto la forma en que se planteó la sucesión como la posibilidad de que Márquez asumiera responsabilidades en un área considerada especialmente sensible para los acuerdos políticos.

La senadora también aspira a ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura, organismo para el que el Senado dispone de cuatro representantes. Esa pretensión agrega otro elemento de tensión, ya que dentro del propio oficialismo existen dirigentes que impulsan alternativas diferentes y no coinciden con su eventual designación.

En la actualidad, la vicepresidencia de Acuerdos está a cargo del radical Maximiliano Abad, quien mantiene una relación sin conflictos relevantes con los distintos bloques y con el Gobierno. En tanto, Enzo Fullone, senador por Río Negro que reemplazó a Pagotto como integrante de la comisión, aparece mencionado en algunos sectores como una posible alternativa para conducirla.

Los bloques dialoguistas no objetan que la presidencia permanezca en manos de La Libertad Avanza, dado que reconocen que el oficialismo debe conducir un espacio de semejante importancia. Lo que cuestionan es la disputa interna y la urgencia por resolver la conducción en medio de una agenda que, consideran, debería concentrarse en el desarrollo normal de las audiencias.

A ese escenario se suma un reclamo que lleva meses sin respuesta. Distintos espacios con representación parlamentaria esperan que el Ejecutivo envíe ternas para cubrir vacantes judiciales, pero la Casa Rosada mantiene frenadas esas propuestas. La demora generó dudas entre varios integrantes de la comisión y algunos anticiparon que podrían evitar la firma de dictámenes hasta que el Gobierno atienda el planteo. La semana próxima permitirá comprobar si esa advertencia se transforma en un obstáculo concreto.

El funcionamiento del cuerpo ya había mostrado dificultades en su última reunión, cuando no consiguió reunir el quorum necesario para escuchar a los postulantes. La audiencia terminó siendo presidida por el vocal Carlos Arce, representante provincial de Misiones. Aunque se cuestionó el procedimiento, la alternativa de suspender el encuentro a último momento habría generado un problema institucional todavía mayor.

La agenda parlamentaria podría completarse el jueves con una sesión del pleno, aunque todavía no existe una confirmación oficial. Entre los temas previstos figura el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido como PCT, que Argentina firmó décadas atrás y que el Senado había aprobado en 1998. Diputados lo votó recién en agosto pasado, con modificaciones, por lo que ahora regresó a la Cámara alta para una segunda revisión.

También estará bajo presión el tratamiento de la nueva ley de discapacidad. La oposición ya advirtió que no aceptará nuevas postergaciones. El oficialismo acompañó el articulado impulsado por los bloques contrarios al Gobierno, en una negociación en la que buscó evitar un enfrentamiento con Martín Menem, titular de Diputados y figura central del esquema político de Karina Milei.

Así, la semana parlamentaria combinará el avance de los nombramientos judiciales con una disputa interna que excede la integración de una comisión. La capacidad del oficialismo para ordenar sus diferencias y responder a los reclamos de sus aliados será determinante para evitar que las tensiones terminen paralizando una agenda legislativa que ya acumula asuntos pendientes.