Mercado Pago lanzó su fondo para administrar los recursos destinados a indemnizaciones por despido

El Fondo de Asistencia Laboral comenzará a funcionar el 1° de diciembre de 2026 y será obligatorio para la mayoría de los empleadores privados.

Mercado Pago presentó MP FAL para competir con bancos y Alycs en la administración de los aportes empresariales.

Las contribuciones serán del 2,5% para determinadas MiPyMEs y entidades sin fines de lucro, y del 1% para los demás empleadores.

Los recursos se invertirán en instrumentos financieros regulados y estarán destinados exclusivamente a cubrir indemnizaciones por despido o retiros voluntarios.

La utilización del dinero requerirá 12 meses consecutivos de aportes y las transferencias al trabajador deberán concretarse en un máximo de cinco días hábiles.

La existencia de fondos insuficientes o la decisión de no utilizarlos no liberará al empleador de su responsabilidad legal por el pago íntegro de la indemnización.

La puesta en marcha del nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) comenzó a generar movimientos en el sistema financiero. Mercado Pago presentó MP FAL, un instrumento propio para administrar los recursos que las empresas deberán acumular mensualmente con el objetivo de afrontar futuras indemnizaciones por despido o retiros voluntarios. La iniciativa se suma a los productos que preparan bancos y agentes de liquidación y compensación (Alycs) para participar de un mercado que tendrá como protagonistas a unos 550.000 empleadores privados.

El nuevo régimen, incorporado a la reforma laboral aprobada este año, comenzará a regir el 1° de diciembre de 2026 y tendrá carácter obligatorio para los empleadores privados que cuenten con trabajadores registrados. Quedarán exceptuados los sectores de la construcción y de casas particulares. En total, el esquema alcanzará a alrededor de 6,2 millones de trabajadores registrados.

La normativa establece que las empresas deberán realizar aportes mensuales calculados sobre la base remunerativa del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La alícuota dependerá de las características del empleador: las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) que tengan certificado vigente y las entidades sin fines de lucro reconocidas por la Secretaría de Industria, Comercio y PyME contribuirán con el 2,5%, mientras que para el resto de los empleadores privados la tasa será del 1%.

Uno de los aspectos centrales del mecanismo es que, en términos generales, las contribuciones se compensarán mediante una reducción de otras cargas patronales. Por ese motivo, el nuevo esquema no debería representar un incremento del costo laboral para las empresas.

Los recursos acumulados quedarán depositados en una cuenta individual a nombre de cada empleador y serán invertidos en instrumentos financieros autorizados y regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Su utilización estará restringida al cumplimiento de obligaciones derivadas de la finalización de relaciones laborales, ya sea por despidos o retiros voluntarios. La normativa impide que esos fondos se destinen a otros objetivos y solamente contempla su retiro en situaciones de cierre o desaparición de la empresa.

En ese escenario, Mercado Pago decidió participar mediante su sociedad gerente, Mercado Pago Asset Management S.A., registrada ante la CNV. La entidad depositaria de MP FAL será Banco Industrial S.A., también autorizado por el organismo regulador.

La ley permite que cada empleador elija quién administrará sus recursos. Entre las alternativas figuran bancos, Alycs y administradoras de fondos comunes de inversión. Si una empresa no realiza esa selección, la autoridad correspondiente le asignará una administradora de oficio.

La competencia por captar a los empleadores ya comenzó. Desde la aprobación de la normativa, la CNV convocó a reuniones con las Alycs para avanzar en los aspectos operativos del sistema. Al mismo tiempo, diferentes entidades bancarias trabajan en el lanzamiento de familias de fondos FAL con distintas alternativas de inversión, siguiendo un modelo similar al que utilizan actualmente para ofrecer fondos comunes de inversión.

El calendario de implementación también establece plazos específicos. El primer aporte corresponderá a los salarios devengados en diciembre de 2026 y deberá abonarse en enero de 2027 mediante el formulario F.931. Para disponer de los recursos ante una desvinculación, será necesario cumplir previamente un período de carencia de 12 meses consecutivos, contabilizados desde el primer aporte efectivo registrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En el caso de Mercado Pago, la adhesión será completamente digital y no tendrá costo de ingreso. El empleador deberá ingresar desde su cuenta en la plataforma, aceptar una declaración jurada que certifique que posee trabajadores registrados alcanzados por el régimen y obtener un identificador denominado ID FAL. Posteriormente, tendrá que validar ese número ante ARCA, mediante clave fiscal y el servicio Simplificación Registral, para que las contribuciones mensuales sean derivadas a la administradora elegida.

La propuesta contempla una comisión de administración del 0% durante el primer año. Desde el segundo ejercicio comenzarán a aplicarse los cargos establecidos en el Reglamento de Gestión, con un límite máximo del 1% anual, IVA incluido. Ese porcentaje comprende las remuneraciones de la sociedad gerente, la depositaria y los demás participantes de la operatoria, y coincide con el tope fijado por la legislación para todas las administradoras.

Los recursos depositados generarán rendimientos a través de inversiones en activos habilitados. Entre ellos figuran títulos de deuda del Estado nacional, obligaciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con calificación AAA en escala nacional, depósitos a plazo en entidades financieras autorizadas por el Banco Central y obligaciones negociables privadas con igual calificación.

El fondo deberá conservar como mínimo el 10% de su patrimonio en activos de alta liquidez. Sin embargo, la rentabilidad no estará garantizada: el valor de las cuotapartes podrá fluctuar según las condiciones del mercado y ni la administradora ni la depositaria respaldarán el capital invertido. Los rendimientos estarán exentos del Impuesto a las Ganancias para los empleadores, mientras que las contribuciones realizadas al sistema serán deducibles de ese tributo.

Cuando se produzca una desvinculación laboral, la empresa deberá presentar ante la administradora una declaración jurada con la identificación del trabajador, la causa de finalización del vínculo, la liquidación correspondiente y el CBU de destino. La entidad tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para transferir el dinero directamente a la cuenta bancaria del empleado.

El empleador podrá utilizar el saldo acumulado para cubrir la indemnización de manera total o parcial, o directamente prescindir de esos recursos y afrontar el pago con fondos propios. En cualquier circunstancia, la responsabilidad legal por cancelar íntegramente la obligación continuará siendo de la empresa, independientemente de cuánto dinero haya acumulado en el FAL.