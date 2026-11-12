El riesgo país y la incertidumbre internacional ponen bajo presión el financiamiento argentino de cara a 2027

El riesgo país argentino alcanzó su nivel más alto del año y se distanció de otros mercados regionales.

La Argentina deberá afrontar compromisos de deuda por aproximadamente 29.000 millones de dólares durante 2027.

El dólar mayorista subió 0,8% en noviembre y acumula un incremento del 6,1% en 2026.

FocusEconomics registra proyecciones de hasta 1.850 pesos para el cierre de diciembre.

El Tesoro enfrenta vencimientos en enero y necesita acumular divisas para evitar un financiamiento más costoso.

Las reservas, el flujo cambiario y el riesgo país serán determinantes para la estabilidad financiera antes de las elecciones de 2027.

La estabilidad del dólar mayorista contrasta con el deterioro de los bonos argentinos y el aumento del riesgo país, en un escenario internacional que comienza a generar interrogantes sobre la capacidad de financiamiento que tendrá el Gobierno durante 2027. La Argentina deberá afrontar compromisos de deuda por aproximadamente 29.000 millones de dólares en un año atravesado por la volatilidad política y las elecciones presidenciales, una combinación que mantiene en alerta a los inversores y a los analistas financieros.

A las dificultades propias de la economía local se agregan movimientos políticos y financieros en el exterior que podrían modificar las condiciones de acceso al crédito. Las derrotas electorales de aliados internacionales del oficialismo argentino, entre ellas el revés de Flávio Bolsonaro en Brasil y la pérdida de posiciones del Partido Republicano de Donald Trump en las elecciones legislativas estadounidenses, forman parte de un contexto que introduce nuevas dudas sobre el escenario político internacional.

También se sumaron acontecimientos en Paraguay, donde el cierre de Ueno Bank y la renuncia del presidente Santiago Peña, otro aliado político de Javier Milei, agregaron incertidumbre regional.

A este panorama se incorporan las elevadas tasas de interés de referencia a nivel mundial, que encarecen el financiamiento y condicionan las posibilidades de los países emergentes para obtener recursos en los mercados internacionales.

El economista Maximiliano Gutiérrez, de la Fundación Mediterránea, advirtió que el riesgo país argentino alcanzó su nivel más elevado del año y se distanció del comportamiento registrado por otros países de la región. Sin embargo, destacó que esa presión financiera no tuvo un impacto equivalente sobre el mercado cambiario.

La explicación, según su análisis, combina factores externos, incertidumbre política interna y condiciones monetarias restrictivas.

Un dólar contenido frente al deterioro de los bonos

La evolución del tipo de cambio constituye uno de los aspectos que más llaman la atención de los operadores. Durante noviembre, el dólar mayorista avanzó apenas un 0,8%, mientras que en el acumulado de 2026 registra una suba del 6,1%.

La relativa tranquilidad cambiaria convive con un mercado de deuda que refleja mayores preocupaciones sobre la capacidad de pago del país y las perspectivas económicas para el próximo año.

El equipo de investigación de Puente señaló que el mercado cambiario responde principalmente a los movimientos de liquidez de corto plazo, mientras que los bonos soberanos incorporan las dudas relacionadas con el período electoral de 2027.

La disponibilidad de pesos también constituye un factor determinante. Antes del feriado bancario, la tasa de interés a un día llegó momentáneamente a rozar el 200%, aunque el promedio ponderado se ubicó en el 29%.

Gutiérrez sostuvo que la contracción de la cantidad de pesos en circulación contribuyó a contener la depreciación cambiaria. No obstante, advirtió sobre el crecimiento de las tensiones: la brecha cambiaria alcanzó el 9,5% y aumentaron las expectativas de una eventual depreciación.

Las proyecciones cambiarias y las necesidades del Tesoro

Las estimaciones privadas para el cierre del año muestran una relativa estabilidad. El relevamiento internacional FocusEconomics mantiene por quinto mes consecutivo una proyección máxima de 1.850 pesos para el dólar mayorista de fines de diciembre.

Entre las consultoras y entidades financieras relevadas, Pantheon Macroeconomics encabeza las previsiones más elevadas, con una cotización esperada de 1.850 pesos. Santander, Invecq Consulting y UBS proyectan 1.700 pesos, mientras que Aurum estima un valor de 1.680 pesos.

Pablo Repetto, gerente de Aurum, puso el foco en las necesidades financieras del Estado y advirtió que el Tesoro deberá conseguir una cantidad importante de dólares para afrontar los vencimientos previstos para el 9 de enero.

Según su evaluación, si el Gobierno no logra acumular esas divisas, conseguir un nuevo acuerdo de financiamiento mediante un REPO podría resultar complicado con los actuales niveles de riesgo país o exigir el pago de una tasa considerablemente elevada.

El especialista también consideró que las proyecciones cambiarias responden a las necesidades de dólares del Tesoro y a una inflación que estima cercana al 2% mensual.

En los mercados de futuros de A3, el dólar mayorista para fines de diciembre se negoció a 1.599 pesos, por debajo de los 1.625,3 pesos previstos en el consenso de FocusEconomics.

Las perspectivas para octubre de 2027, en la antesala de las elecciones, muestran otro escenario: los contratos ubican el tipo de cambio en torno de los 1.998 pesos, lo que representa un incremento del 29% respecto de los niveles actuales.

Bautista Aboy, portfolio manager de Mills Capital, advirtió que el dólar podría enfrentar nuevas presiones si se debilitan las expectativas de crecimiento y se reducen los diferenciales de tasas frente a otras economías.

También consideró relevante seguir la continuidad del papel de Scott Bessent en la relación bilateral y sostuvo que el respaldo estadounidense a la Argentina responde fundamentalmente a intereses geopolíticos y estratégicos.

En este contexto, Vector Investments identificó tres variables centrales para evaluar la estabilidad financiera: la evolución de las reservas internacionales, el flujo de divisas y el riesgo país.

El desafío del Gobierno será sostener la estabilidad cambiaria mientras reúne los dólares necesarios para afrontar sus obligaciones. La relativa calma del mercado mayorista, por ahora, no despeja las dudas sobre el financiamiento de 2027 ni sobre las condiciones en las que la Argentina deberá regresar a los mercados internacionales de crédito.