Los empresarios respaldaron el llamado de León XIV a generar empleo de calidad y promover el desarrollo

El papa León XIV convocó a los empresarios a asumir un compromiso con la creación de empleo de calidad.

IDEA respaldó el llamado al diálogo, la cooperación y la construcción de consensos entre los sectores sociales.

Los empresarios destacaron el trabajo formal como una herramienta fundamental para la dignidad y la integración.

La figura de Enrique Shaw fue reconocida como ejemplo de solidaridad y compromiso con el bien común.

La UIA y el G6 reafirmaron la importancia de invertir, producir, innovar y ampliar las oportunidades laborales.

Las entidades empresariales coincidieron en que el desarrollo privado debe traducirse en mejores condiciones de vida para la sociedad.

El mensaje del papa León XIV a los empresarios argentinos abrió una nueva instancia de reflexión sobre el papel del sector privado en el desarrollo económico y social del país. Después del encuentro que mantuvieron este lunes en la Universidad Católica Argentina (UCA), las principales organizaciones empresariales expresaron su coincidencia con el planteo del pontífice y reafirmaron la necesidad de impulsar inversiones, generar empleo formal y construir consensos que permitan superar las diferencias sectoriales.

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) destacó especialmente el llamado del Papa a asumir un compromiso concreto con la creación de oportunidades laborales y la construcción de una sociedad con mayores posibilidades de desarrollo. La entidad interpretó las palabras de León XIV como una invitación a fortalecer el diálogo entre los distintos actores sociales y económicos, en un contexto en el que consideró indispensable encontrar puntos de coincidencia para avanzar hacia un crecimiento sostenido.

Desde IDEA señalaron que la búsqueda de consensos no debe quedar limitada a declaraciones institucionales, sino que requiere una participación activa de todos los sectores. En ese sentido, plantearon que las diferencias deben abordarse mediante el respeto y la colaboración, evitando que la polarización se convierta en un obstáculo para alcanzar objetivos compartidos de desarrollo, paz y justicia.

Uno de los aspectos centrales del mensaje papal que recibió el respaldo de los empresarios fue la relación entre el trabajo y la dignidad humana. La entidad consideró que el sector privado tiene una responsabilidad fundamental en la generación de empleo registrado, la promoción de inversiones, la incorporación de innovación y la ampliación de oportunidades laborales, particularmente para quienes encuentran mayores dificultades para ingresar al mercado de trabajo.

La referencia de León XIV al empresario Enrique Shaw también fue especialmente valorada por IDEA. La figura de Shaw, reconocido por su compromiso con la solidaridad y el bien común, representa para la Iglesia un ejemplo de vinculación entre la actividad empresarial y la responsabilidad social. El 18 de diciembre de 2025, el pontífice había firmado un decreto mediante el cual ratificó un milagro atribuido a su intercesión, un paso relevante dentro del proceso religioso que podría llevarlo a ser reconocido como beato.

Otro de los ejes destacados por los representantes empresariales fue la responsabilidad de las generaciones actuales frente a quienes deberán afrontar las consecuencias de las decisiones que se toman en el presente. IDEA coincidió con la perspectiva de largo plazo planteada por el Papa y sostuvo que las medidas adoptadas por gobiernos, instituciones y empresas deben contemplar el país que recibirán las próximas generaciones.

En esa línea, la organización recordó el planteo formulado durante su 62° Coloquio, donde había sostenido que el desarrollo del sector privado adquiere verdadero sentido cuando se traduce en mejores condiciones de vida para la población. La inversión y el crecimiento económico, desde esa perspectiva, deben tener como resultado mayores posibilidades de progreso para las personas y no limitarse exclusivamente a los indicadores de actividad empresarial.

La Unión Industrial Argentina (UIA) también se sumó a las expresiones de respaldo. La entidad reafirmó su compromiso con la construcción de una Argentina con más oportunidades y sostuvo que el desarrollo productivo debe estar orientado al bienestar de la sociedad. Su pronunciamiento se inscribió en una posición compartida por distintas organizaciones representativas de la actividad económica.

El domingo, coincidiendo con la llegada de León XIV al país, el denominado Grupo de los Seis (G6) había difundido una declaración en la que definió las responsabilidades centrales del empresariado. Allí destacó la importancia de invertir, innovar, producir, competir bajo reglas transparentes y generar empleo formal.

El agrupamiento también puso el acento en el significado social del trabajo, al señalar que no representa solamente una fuente de ingresos, sino también una herramienta de aprendizaje, integración y construcción de proyectos personales. En particular, mencionó la situación de los jóvenes y de quienes tienen menos posibilidades de acceder a oportunidades laborales.

El G6 está integrado por la UIA, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, la Asociación de Bancos Argentinos y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

De esta manera, el mensaje de León XIV encontró una respuesta coincidente entre las principales entidades empresariales argentinas, que destacaron la necesidad de vincular la actividad privada con la creación de empleo, la inversión y una perspectiva de desarrollo que contemple tanto las necesidades actuales como las de las próximas generaciones.