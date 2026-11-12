El Gobierno buscó acercar el mensaje de León XIV al programa económico de Milei y negó contradicciones con la doctrina católica

El Gobierno defendió la compatibilidad entre la doctrina social católica y el programa económico de Javier Milei.

Adrián Ravier sostuvo que los mensajes de León XIV tienen alcance universal y no deben utilizarse para alimentar disputas políticas locales.

La Casa Rosada destacó las referencias papales a la propiedad privada, la iniciativa empresarial y la generación de empleo.

El vocero reivindicó la reducción de la pobreza y la indigencia como resultados del programa de estabilización económica.

Ravier rechazó que la doctrina social de la Iglesia sea necesariamente compatible con el socialismo y citó a referentes católicos liberales.

El oficialismo buscó evitar una confrontación con el Pontífice y presentar sus definiciones sobre el trabajo, la libertad y la propiedad como principios compatibles con el modelo libertario.

La Casa Rosada salió a responder las interpretaciones políticas que dejaron los discursos del papa León XIV durante su visita a Buenos Aires, Córdoba y Luján. Después de que sus referencias a la pobreza, la discapacidad, las universidades, los jubilados y el funcionamiento de la economía generaran lecturas diferentes entre la oposición, la Iglesia y sectores del oficialismo, el Gobierno defendió la compatibilidad entre la doctrina social católica y el modelo de libertad económica que impulsa Javier Milei.

La explicación estuvo a cargo del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien sostuvo que las palabras del Pontífice tuvieron un alcance universal y no deben utilizarse como argumento para profundizar las disputas políticas internas. Según explicó, tanto el Presidente como el canciller Pablo Quirno valoraron positivamente la visita y recibieron sus mensajes con respeto y gratitud.

Durante su habitual conferencia de prensa, Ravier planteó que la administración libertaria comparte el llamado del Papa a construir una sociedad mejor y resolver los problemas estructurales que afectan a la Argentina desde hace décadas. Sin embargo, buscó despejar cualquier interpretación que presente las definiciones religiosas como una impugnación del rumbo económico elegido por el Gobierno.

En ese sentido, enumeró una serie de principios que, desde su perspectiva, coinciden con las ideas promovidas por la gestión de Milei: la defensa de la vida desde la concepción, la familia como núcleo fundamental de la sociedad, el valor del trabajo y el esfuerzo, la propiedad privada, la iniciativa empresarial, el combate contra el crimen organizado, la limitación del poder político y el rechazo a la corrupción.

El funcionario también destacó las referencias de León XIV a los empresarios que arriesgan capital para generar empleo. Para el oficialismo, esas expresiones constituyen una señal de coincidencia con los fundamentos de la economía de mercado y con la importancia que el programa libertario asigna a la actividad privada.

Uno de los pasajes que mayor repercusión tuvo durante la visita fue la afirmación del Pontífice de que la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. La definición fue interpretada por distintos sectores como una advertencia sobre las consecuencias sociales de determinados modelos económicos, especialmente por sus referencias a las familias, los trabajadores, los jubilados y las personas con discapacidad.

Frente a esas lecturas, Ravier sostuvo que la política económica de Milei apunta precisamente a colocar la economía al servicio de la población. Argumentó que el equilibrio fiscal, monetario y cambiario, aunque pueda parecer una cuestión técnica, tiene efectos concretos sobre la vida cotidiana, particularmente a través de la reducción de la inflación.

Como respaldo de esa interpretación, el vocero mencionó los indicadores sociales que maneja la administración nacional. Aseguró que la pobreza descendió desde niveles superiores al 50% hasta el 32%, mientras que la indigencia pasó de aproximadamente el 20% a alrededor del 7%. También hizo referencia a la evolución de la pobreza infantil y a las políticas de asistencia que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano durante el proceso de estabilización.

Entre las herramientas mencionadas destacó la Asignación Universal por Hijo, cuyo monto, según explicó, tuvo un incremento significativo al comienzo de la actual gestión y se buscó sostener durante los últimos meses. La intención fue mostrar que el ordenamiento macroeconómico convive con medidas destinadas a acompañar a los sectores más vulnerables.

Otro eje de la exposición estuvo relacionado con la interpretación ideológica de la doctrina social de la Iglesia. Ravier rechazó que el catolicismo deba asociarse necesariamente con posiciones socialistas o con modelos económicos de izquierda, una lectura que, según señaló, apareció durante los días de la visita papal.

Para fundamentar su postura, mencionó a referentes académicos vinculados con el pensamiento liberal, entre ellos Jesús Huerta de Soto, Alberto Benegas Lynch hijo, Robert Sirico y el filósofo argentino Gabriel Zanotti. En particular, recordó el trabajo de este último en su libro La economía para sacerdotes, dedicado a estudiar los vínculos entre los principios católicos y la economía de mercado.

El vocero aclaró que su planteo no pretendía confrontar con León XIV, sino destacar aquellos aspectos de sus intervenciones que considera compatibles con el ideario libertario. También vinculó las referencias al trabajo y la iniciativa privada con planteos que había formulado Francisco sobre la dignidad laboral y la necesidad de evitar que los planes sociales sustituyan permanentemente al empleo.

Finalmente, Ravier celebró la masiva movilización popular que acompañó las actividades del Pontífice y destacó el comportamiento pacífico de la sociedad argentina. La exposición oficial dejó así una definición política: el Gobierno no quiere que la visita de León XIV sea interpretada como una crítica al programa de Milei y busca incorporar sus referencias a la propiedad, el trabajo, la libertad y la estabilidad económica dentro de su propia argumentación.