Rodolfo Aguiar sostuvo que el mensaje del papa León XIV en la UCA dejó en evidencia al Gobierno de Milei

El papa León XIV se reunió con dirigentes sindicales y sociales en la sede de la UCA.

Rodolfo Aguiar consideró que el mensaje del pontífice dejó en evidencia al Gobierno y a los empresarios.

El titular de ATE reclamó a Javier Milei que detenga el ajuste económico.

El dirigente cuestionó la reforma laboral impulsada por la administración libertaria.

Aguiar también apuntó contra el modelo económico del ministro Luis Caputo.

La ministra Sandra Pettovello participó del encuentro junto con representantes sindicales y sociales.

La intervención del papa León XIV durante su encuentro con dirigentes sindicales y sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA) generó repercusiones en el ámbito gremial y abrió un nuevo frente de cuestionamientos hacia la administración de Javier Milei. Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), consideró que las palabras del pontífice expusieron las consecuencias del modelo económico y social impulsado por el Gobierno y reclamó un cambio de rumbo en las políticas oficiales.

El dirigente sindical utilizó sus redes sociales para expresar su interpretación del mensaje papal y plantear que tanto el Poder Ejecutivo como los sectores empresarios deben revisar sus posiciones frente a la situación económica y laboral del país.

“El mensaje del Papa en la UCA puso en evidencia al Gobierno y los empresarios por su cultura del desastre. Desafió al sindicalismo y a la oposición a asumir su verdadero rol”, sostuvo Aguiar.

En su evaluación, la intervención de León XIV no estuvo dirigida exclusivamente a los representantes de la Iglesia o a los sectores sociales presentes, sino que también planteó un desafío para los actores políticos y sindicales. En particular, el titular de ATE consideró que las organizaciones gremiales y la oposición deben asumir mayores responsabilidades frente al escenario nacional.

Aguiar también atribuyó una dimensión política significativa a la visita del pontífice y sostuvo que su presencia tendrá consecuencias sobre el debate público argentino. “Nadie se puede hacer el distraído. La visita de @Pontifex_es es un duro golpe para el gobierno nacional, después de su visita será una Argentina distinta”, expresó.

El reclamo por el ajuste y la política económica

Uno de los principales ejes del pronunciamiento del dirigente gremial estuvo relacionado con el ajuste económico aplicado por la administración libertaria. Aguiar interpretó que las reflexiones del Papa describieron dificultades que atraviesan distintos sectores de la sociedad y consideró que el Gobierno debería tomar ese mensaje como una advertencia.

En ese sentido, reclamó al presidente Javier Milei que revise las medidas económicas y avance hacia una modificación de las políticas implementadas desde el comienzo de su gestión.

El titular de ATE planteó que el Ejecutivo debería “tomar nota y frenar definitivamente el ajuste”. Además, utilizó una frase de fuerte contenido político para describir el contraste entre las posiciones del Presidente y las del pontífice: “El Presidente le quiso enseñar teología al Papa y terminó recibiendo una clase de política”.

La referencia también puso de manifiesto las diferencias que Aguiar identifica entre la orientación del Gobierno y las preocupaciones sociales expresadas durante el encuentro en la UCA.

Otro de los aspectos cuestionados fue la reforma laboral impulsada por la administración nacional. El dirigente sindical sostuvo que el Estado debe intervenir para proteger a los trabajadores, especialmente cuando existen desequilibrios en las relaciones entre empleados y empleadores.

En ese marco, cuestionó el enfoque económico promovido por el ministro de Economía, Luis Caputo, y rechazó la posibilidad de que el diálogo entre los distintos sectores pueda desarrollarse sin modificar previamente las condiciones del modelo vigente.

“Es el gobierno el que debe intervenir en favor de los más débiles en la relación laboral, algunos resaltan la idea de tender puentes, pero los puentes no son para dialogar con este modelo económico y social que impusieron Milei y Caputo”, afirmó.

Una convocatoria con presencia sindical y oficial

El encuentro de León XIV con representantes del sindicalismo y de organizaciones sociales en la sede de la UCA reunió a dirigentes de distintos espacios y tuvo una importante participación gremial. La presencia de Aguiar se inscribió en una jornada que permitió poner en contacto al pontífice con sectores vinculados directamente con las problemáticas laborales y sociales.

También participaron representantes del Gobierno nacional, entre ellos la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuya presencia incorporó una representación oficial en una convocatoria atravesada por cuestiones relacionadas con el trabajo y la situación social.

Las declaraciones de Aguiar reflejaron la lectura que una parte del sindicalismo realizó sobre las palabras del Papa y volvieron a colocar en el centro de la discusión las políticas laborales y económicas del Gobierno.

El pronunciamiento también dejó planteado un desafío hacia las organizaciones gremiales y la oposición: definir qué posición asumir frente al rumbo económico y social del país. Para el titular de ATE, el mensaje de León XIV no puede quedar limitado a una reflexión religiosa, sino que debe traducirse en una discusión concreta sobre el papel del Estado, la protección de los trabajadores y las consecuencias del ajuste.