Milei calificó como histórico el operativo de seguridad por la visita de León XIV y agradeció a más de 52.000 efectivos

Javier Milei calificó como el operativo de seguridad más grande de la historia argentina al despliegue realizado durante la visita de León XIV.

Más de 52.000 integrantes de las fuerzas federales participaron de las tareas de custodia y coordinación junto con policías provinciales y locales.

El Presidente agradeció personalmente a los efectivos y destacó que millones de personas pudieron participar de las celebraciones con seguridad y orden.

Adrián Ravier afirmó que las actividades se desarrollaron en un clima de paz, concordia y respeto por el prójimo.

El Gobierno volvió a defender la compatibilidad entre la doctrina social católica y el programa de libertad económica de Javier Milei.

El despliegue de las fuerzas de seguridad durante la visita apostólica de León XIV fue destacado por Javier Milei, quien lo definió como el operativo de mayor magnitud realizado en la historia argentina. El Presidente expresó su reconocimiento a los efectivos federales, provinciales y locales que participaron de las tareas de custodia y coordinación, y sostuvo que su trabajo permitió que millones de personas acompañaran las actividades del Pontífice en un marco de seguridad y orden.

El mandatario transmitió su mensaje desde el Comando Unificado, que pasó a denominarse Papa León XIV, acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. Desde ese centro de coordinación, destacó el profesionalismo de los hombres y mujeres que estuvieron afectados a la cobertura de los distintos encuentros y celebraciones.

“Gracias por cuidar a los argentinos. Este es el operativo de seguridad más grande de nuestra historia”, expresó Milei al dirigirse a los integrantes de las fuerzas. También valoró la disposición de los agentes para cumplir con las tareas asignadas y poner el cuerpo durante una movilización que reunió a una multitud en diferentes puntos del país.

El Presidente cerró su intervención con una referencia al Santo Padre y a los organismos de seguridad que participaron del dispositivo. “Que viva el Santo Padre, que vivan las fuerzas de seguridad, que las fuerzas del cielo nos acompañen y que Dios bendiga a la Argentina”, manifestó.

La dimensión del operativo también fue puesta de relieve por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien informó que más de 52.000 integrantes de las fuerzas federales participaron de las tareas de seguridad, junto con los equipos de custodia papal y las policías provinciales y locales.

El funcionario destacó que las actividades se desarrollaron en un clima de tranquilidad y atribuyó el resultado tanto a la planificación de las autoridades como al comportamiento de la sociedad. Según señaló, la movilización se caracterizó por la paz, el orden y la concordia, en una de las convocatorias más importantes registradas en el país.

El Ministerio de Seguridad Nacional difundió el reconocimiento presidencial y agradeció el compromiso y la dedicación de los efectivos que participaron de la cobertura. La cartera destacó que el dispositivo permitió garantizar que una gran cantidad de argentinos pudiera acercarse a las celebraciones de León XIV sin alterar el normal desarrollo de las actividades.

Ravier también reveló que Milei se acercó personalmente a las oficinas del Ministerio de Seguridad para agradecer a sus integrantes. El vocero resaltó especialmente la responsabilidad que asumieron durante la estadía del Pontífice y sintetizó la tarea con una expresión: “Cuidaron al Santo Padre”.

Más allá del reconocimiento al operativo, la finalización de la visita abrió espacio para que el Gobierno transmitiera un mensaje político e institucional sobre el significado de la presencia del Papa en la Argentina. En ese contexto, Ravier expresó el agradecimiento de la administración nacional y formuló un pedido dirigido al líder de la Iglesia católica: “A su santidad, gracias por venir, queremos pedirle que rece por Argentina”.

El vocero también retomó algunos de los principios que, según la interpretación oficial, atraviesan tanto el mensaje religioso como la orientación del Gobierno. Mencionó la defensa de la vida, la familia, el trabajo, el esfuerzo individual, la iniciativa privada, la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, además de la necesidad de gobernar para todos los argentinos.

En esa línea, volvió a defender la compatibilidad entre la doctrina social de la Iglesia y el programa económico libertario. Ravier sostuvo que las políticas impulsadas desde el comienzo de la gestión de Milei tienen como objetivo poner la economía al servicio de las personas y no consideró que exista una contradicción entre los principios católicos y la economía de mercado.

El funcionario vinculó el equilibrio fiscal con la reducción de la inflación y destacó la importancia de contar con una moneda sana y precios estables. También reivindicó las medidas de asistencia social, entre ellas el incremento de las asignaciones universales por hijo al comienzo de la actual administración.

Para respaldar su interpretación de la relación entre catolicismo y liberalismo, mencionó a los académicos Jesús Huerta de Soto y Robert Sirico, a quienes identificó como referentes de un pensamiento que busca conciliar la doctrina social católica con la defensa de la libertad económica.

De esta manera, el Gobierno cerró la visita de León XIV con dos ejes centrales: el reconocimiento al amplio dispositivo de seguridad que permitió acompañar las actividades multitudinarias y la intención de presentar los mensajes del Pontífice como compatibles con los principios políticos, sociales y económicos que sostiene la administración de Milei.