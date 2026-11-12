Marcela Pagano denunció gastos por más de $20.350 millones en la organización de la misa del Papa y apuntó contra Karina Milei

Marcela Pagano denunció contrataciones por más de 20.350 millones de pesos para la misa y la vigilia del Papa.

La legisladora apuntó contra Karina Milei por la adjudicación de un contrato de 8.690 millones de pesos a DF Entertainment.

El procedimiento cuestionado se realizó mediante contratación directa por urgencia y recibió una sola oferta.

Los gastos también habrían incluido generadores, vallados, pantallas, sonido y servicios de transmisión.

Pagano reclamó los expedientes completos, la identificación de los subcontratistas y las declaraciones juradas de intereses.

Esteban Paulón pidió explicaciones por los sectores VIP, el catering y los criterios utilizados para seleccionar a los invitados.

La organización de la visita del papa León XIV a la Argentina quedó envuelta en una controversia política y administrativa después de que la diputada nacional Marcela Pagano denunciara presuntas irregularidades en las contrataciones realizadas por el Gobierno para la misa y la vigilia celebradas durante la estadía del pontífice. Según la legisladora, el Estado destinó más de 20.350 millones de pesos a distintos servicios mediante procedimientos de contratación directa por urgencia, una modalidad que, a su entender, requiere explicaciones sobre sus fundamentos y los proveedores seleccionados.

La denuncia puso especialmente bajo la lupa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien Pagano responsabilizó políticamente por el esquema de contrataciones. La legisladora, exintegrante de La Libertad Avanza, sostuvo que una sola empresa recibió un contrato por 8.690 millones de pesos y cuestionó las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento administrativo.

El principal contrato señalado corresponde a DF Entertainment S.A., que habría sido contratada por la Jefatura de Gabinete mediante el expediente 79-0012-CDI26. De acuerdo con la documentación difundida por Pagano, la operación se concretó bajo la modalidad de contratación directa por urgencia. En ese procedimiento fueron invitadas tres empresas, aunque solamente se presentó una oferta.

La diputada cuestionó tanto el volumen de los recursos comprometidos como la utilización de un mecanismo excepcional para organizar un acontecimiento cuya realización, según argumentó, podía preverse con anticipación. En ese sentido, recordó que el artículo 25 del Decreto 1023/2001 contempla la contratación directa por urgencia, pero sostuvo que su aplicación debe responder a circunstancias objetivas que justifiquen apartarse de los procedimientos habituales de competencia entre proveedores.

Para Pagano, la visita papal no reunía las características de un acontecimiento imprevisible que obligara a recurrir a ese mecanismo. La legisladora planteó que una celebración de semejante magnitud debía contar con una planificación previa y cuestionó que el Gobierno hubiera concentrado una contratación millonaria en una empresa mediante un procedimiento en el que no hubo competencia efectiva.

El monto de 8.690 millones de pesos tampoco representaría la totalidad de los gastos vinculados con la organización de la misa y la vigilia. Según el relevamiento presentado por la diputada, existieron al menos otras cinco contrataciones por urgencia destinadas a cubrir necesidades de infraestructura y producción, entre ellas generadores eléctricos, vallados, pantallas, sonido y transmisión. La suma de esos procedimientos habría elevado el desembolso total por encima de los 20.350 millones de pesos, una cifra que Pagano estimó equivalente a unos 13 millones de dólares.

Otro de los aspectos que la legisladora reclamó esclarecer está relacionado con la contratación de los servicios de seguridad y el control de los accesos. Según su denuncia, DF Entertainment quedó a cargo de esas prestaciones, pero no existiría información pública suficiente sobre las empresas que habrían sido subcontratadas ni sobre los importes que recibió cada una.

Por ese motivo, reclamó al Poder Ejecutivo la publicación de los expedientes completos, la identificación de todos los subcontratistas involucrados y el detalle de los pagos realizados. También exigió que se conozcan las declaraciones juradas de intereses contempladas en el Decreto 202/2017, con el objetivo de determinar si existieron eventuales incompatibilidades o conflictos de intereses en las contrataciones.

La controversia también alcanzó a la organización de los espacios reservados para invitados especiales durante la misa celebrada en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El diputado nacional Esteban Paulón había presentado previamente un pedido de informes dirigido tanto al Gobierno nacional como a la administración porteña para conocer los criterios utilizados en la selección de los asistentes a los sectores VIP y los gastos afrontados para atenderlos.

El legislador cuestionó que se hubieran dispuesto espacios exclusivos con servicios de catering para empresarios, funcionarios y figuras del espectáculo, mientras que periodistas acreditados habían denunciado dificultades para acceder a los lugares destinados a la cobertura del acontecimiento. Su presentación incluyó preguntas específicas sobre el contrato con DF Entertainment, los fundamentos de la contratación directa, los costos de los alimentos y bebidas y los servicios de seguridad.

De esta manera, la organización de una de las principales actividades de la visita de León XIV quedó atravesada por cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos, la selección de proveedores y los criterios de distribución de los espacios destinados a invitados. Las denuncias de Pagano y el pedido de informes de Paulón colocaron al Gobierno ante la necesidad de brindar explicaciones sobre los procedimientos utilizados y transparentar el destino de los fondos comprometidos.