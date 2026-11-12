Neuquén será la primera provincia en votar en 2027: Figueroa convocó a elecciones para el 14 de febrero

Neuquén celebrará sus elecciones provinciales el 14 de febrero de 2027.

Rolando Figueroa oficializó la convocatoria mediante el Decreto 1860/2026.

Se elegirán gobernador, vicegobernador y los 35 integrantes de la Legislatura.

También se renovarán intendentes y concejales en 13 municipios.

El sufragio será obligatorio para mayores de 18 años y optativo para jóvenes de 16 y 17 y mayores de 75.

La provincia busca separar la discusión local de la campaña presidencial y abrir el calendario electoral nacional de 2027.

La carrera electoral de 2027 comenzará en la Patagonia. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, decidió anticipar la convocatoria provincial y fijó el 14 de febrero como fecha para elegir a las próximas autoridades del distrito. La medida quedó formalizada este lunes mediante el Decreto 1860/2026 y establece un calendario independiente de las elecciones nacionales.

Con esta decisión, Neuquén se convertirá en la primera provincia argentina en acudir a las urnas durante 2027. Los ciudadanos deberán elegir gobernador y vicegobernador para el período 2027-2031, además de renovar la totalidad de la Legislatura provincial, integrada por 35 bancas.

La convocatoria también contempla la elección de intendentes y concejales en 13 municipios, así como la designación de consejeros escolares en los 14 distritos educativos de la provincia. De esta manera, la jornada electoral tendrá un alcance institucional amplio y pondrá en juego distintos niveles de representación política.

En el ámbito municipal, las localidades que renovarán sus autoridades serán Aluminé, Andacollo, Añelo, Buta Ranquil, Las Lajas, Las Ovejas, Loncopué, Mariano Moreno, Picún Leufú, Piedra del Águila, Vista Alegre, Villa El Chocón y Villa Pehuenia.

El decreto lleva las firmas de Figueroa y del jefe de Gabinete provincial, Juan José Ousset, y establece las condiciones de participación para los distintos grupos de electores. El sufragio será obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años, mientras que tendrá carácter optativo para los jóvenes de 16 y 17 años y para las personas mayores de 75.

Una decisión con impacto en el escenario patagónico

La anticipación del calendario electoral neuquino se produce en medio de conversaciones entre los gobernadores patagónicos sobre la posibilidad de coordinar las fechas de los comicios provinciales. Semanas atrás, Figueroa había mantenido contactos con sus pares de Chubut, Ignacio Torres, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, para analizar alternativas que permitieran organizar las respectivas convocatorias.

Sin embargo, Neuquén finalmente resolvió avanzar con un cronograma propio y se adelantó a las definiciones que todavía deben adoptar otras jurisdicciones de la región.

La determinación tiene también una explicación política. Desde el Ejecutivo provincial sostienen que separar las elecciones locales de las nacionales permitirá que la campaña se concentre en los problemas, las propuestas y las prioridades de Neuquén, sin quedar condicionada por la discusión presidencial.

El desdoblamiento busca, en ese sentido, establecer una agenda electoral centrada en la realidad provincial y evitar que la disputa nacional absorba el debate sobre la gestión y el futuro del distrito.

La decisión obliga ahora a los partidos políticos y a las distintas alianzas a acelerar sus negociaciones internas. Con una fecha definida con más de un año de anticipación respecto de la jornada electoral, los espacios deberán comenzar a ordenar sus estrategias, resolver posibles acuerdos y avanzar en la selección de candidatos para los diferentes cargos en disputa.

Vaca Muerta, en el centro de la disputa política

La elección neuquina tendrá una relevancia que excede la renovación de las autoridades provinciales. La provincia ocupa un lugar estratégico dentro de la economía argentina por el desarrollo de Vaca Muerta, cuyo peso en la actividad energética convierte a Neuquén en un territorio central para las inversiones y las políticas vinculadas con los hidrocarburos.

En ese contexto, la campaña de 2027 estará atravesada por discusiones sobre la administración de los recursos, el desarrollo económico, la infraestructura y las prioridades de gestión de los próximos cuatro años.

La continuidad del proyecto político de Figueroa también quedará sometida al pronunciamiento de los electores, en una contienda que incluirá la renovación de la Legislatura y numerosas intendencias.

El 14 de febrero marcará así el primer gran capítulo del calendario político argentino de 2027. La decisión de Neuquén no solamente anticipa el inicio de la competencia electoral, sino que también introduce un elemento de presión sobre las demás provincias patagónicas, que deberán definir si acompañan una estrategia de coordinación regional o establecen sus propias fechas.

Con el decreto ya firmado, la cuenta regresiva electoral quedó formalmente en marcha y los partidos deberán comenzar a definir cómo competirán en una provincia cuyo protagonismo energético y económico le otorga una importancia particular en el escenario nacional.