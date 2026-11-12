Tesla confirmó su llegada a la Argentina mientras redefine su estrategia global y apuesta por los vehículos autónomos

Tesla iniciará oficialmente sus operaciones en Argentina el 20 de noviembre.

El primer espacio de exhibición funcionará en el shopping Unicenter, en Martínez.

El establecimiento tendrá dos vehículos en exposición y un sector para pruebas de manejo.

El Model 3 y el Model Y aparecen entre los posibles modelos para el mercado local.

La compañía todavía no informó precios, garantías, entregas ni condiciones de posventa.

Tesla proyecta dejar de fabricar la Cybertruck en 2027 para ampliar la producción del vehículo autónomo Cybercab.

La automotriz estadounidense Tesla desembarcará oficialmente en la Argentina el próximo 20 de noviembre, con la apertura de su primer espacio de exhibición en el shopping Unicenter, ubicado en Martínez, provincia de Buenos Aires. La llegada de la compañía fundada y dirigida por Elon Musk representa un nuevo movimiento en el mercado local de vehículos eléctricos, que atraviesa una etapa de expansión y recibe a diferentes fabricantes internacionales interesados en desarrollar su presencia comercial en el país.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta de X de Tesla para Latinoamérica, mediante una publicación acompañada por un video que combina imágenes de Buenos Aires con distintos paisajes argentinos. El mensaje elegido por la empresa no dejó lugar a dudas sobre la fecha prevista para iniciar sus operaciones: “Llegamos a Argentina el 20 de noviembre”.

El primer establecimiento estará ubicado en el Nivel 1 de Unicenter y permitirá que los visitantes conozcan de cerca los automóviles de la marca y accedan a experiencias vinculadas con su tecnología. En una primera etapa, el espacio contará con dos vehículos en exhibición, mientras que también se habilitará un sector destinado a pruebas de manejo en la playa H del estacionamiento.

Para esa actividad está prevista una flota de aproximadamente diez automóviles, una iniciativa que permitirá a los interesados experimentar las características de conducción de los modelos antes de una eventual decisión de compra.

Si bien Tesla todavía no confirmó cuáles serán los vehículos que comercializará en el mercado argentino, dos modelos aparecen entre los principales candidatos: el Model 3 y el Model Y. Este último, un SUV eléctrico que ocupa un lugar destacado dentro de la oferta internacional de la compañía, también fue incluido en el material audiovisual utilizado para comunicar el desembarco.

La presentación inicial, sin embargo, todavía deja interrogantes importantes para los potenciales compradores. La empresa no difundió los precios que tendrán las unidades en el país, las modalidades de comercialización ni un cronograma para las primeras entregas. Tampoco precisó cómo estará organizada la estructura de posventa, cuáles serán las condiciones de garantía o qué servicios estarán disponibles para acompañar a los propietarios.

Esos aspectos serán determinantes para evaluar el alcance real de la operación argentina, especialmente en un segmento donde la disponibilidad de infraestructura, mantenimiento y asistencia técnica constituye una parte importante de la experiencia de los usuarios.

La llegada de Tesla coincide con un proceso de transformación del mercado automotor, en el que la oferta de vehículos electrificados comienza a ampliarse y aumenta la competencia entre fabricantes internacionales. En ese contexto, la compañía deberá definir una propuesta comercial capaz de adaptarse a las particularidades del mercado local.

Un cambio de prioridades en el negocio internacional

Mientras prepara su desembarco argentino, Tesla también avanza con una modificación significativa de su estrategia industrial. La empresa decidió que dejará de fabricar la Cybertruck hacia mediados de 2027, con el propósito de liberar capacidad productiva en su planta de Austin, Texas, y destinarla a incrementar la producción del Cybercab, un vehículo autónomo de dos plazas concebido para funcionar como robotaxi.

La pick up eléctrica había sido presentada en 2019 con un diseño futurista, una carrocería de acero inoxidable y la expectativa de convertirse en un producto capaz de modificar el mercado de las camionetas. Sin embargo, después de que las primeras entregas comenzaran a fines de 2023, su desempeño comercial quedó por debajo de las proyecciones iniciales.

Musk había planteado la posibilidad de alcanzar una producción de hasta 250.000 unidades anuales, pero ese objetivo nunca llegó a materializarse. Las dificultades comerciales quedaron reflejadas en las cifras correspondientes al mercado estadounidense: las entregas pasaron de 38.965 unidades en 2024 a 20.237 durante 2025, una caída del 48%, según las estimaciones de Cox Automotive.

A ese escenario se sumaron inconvenientes relacionados con el proceso de fabricación y distintas campañas de revisión motivadas por problemas técnicos.

La decisión de discontinuar el modelo permitirá a Tesla concentrar recursos en el desarrollo de tecnologías vinculadas con la inteligencia artificial, la conducción autónoma y los servicios de movilidad sin conductor. Musk anticipó que la compañía intentará fabricar la mayor cantidad posible de Cybertruck antes del cierre de la línea de producción, aunque advirtió que podría tener que devolver depósitos a compradores cuyas reservas finalmente no puedan concretarse.

De esta manera, la empresa inicia una nueva etapa en dos frentes diferentes: por un lado, amplía su presencia comercial hacia mercados como el argentino y, por otro, reorganiza su capacidad industrial para privilegiar los vehículos autónomos.

Para la Argentina, el desafío inmediato será conocer las condiciones concretas de comercialización y los servicios que acompañarán a los primeros automóviles. Para Tesla, en cambio, la llegada al país forma parte de una transformación internacional que apunta a modificar tanto su oferta de productos como el modelo de movilidad sobre el que pretende construir su crecimiento futuro.