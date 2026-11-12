Murió una atleta de 26 años que había visibilizado su lucha contra la anorexia

El mundo del culturismo está de luto por la muerte de Alix Small, una destacada atleta escocesa que falleció a los 26 años. La deportista había alcanzado reconocimiento internacional por sus logros deportivos y por visibilizar su lucha contra la anorexia. Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas de su muerte.

La noticia fue confirmada por Beyond The Stage TV, un canal especializado en fisicoculturismo, que expresó su conmoción a través de las redes sociales. Según informaron, el fallecimiento fue comunicado por la madre y la mejor amiga de Small.

A través de sus redes sociales, la atleta compartía imágenes de sus entrenamientos y de su preparación para las competencias. Sin embargo, también había utilizado esas plataformas para hablar abiertamente sobre sus problemas de salud y concientizar acerca de los trastornos de la conducta alimentaria.

En una de sus publicaciones más personales, Small relató la gravedad de su situación y el difícil camino que atravesaba para recuperarse. “25... Casi muero en silencio... así que voy a cantar mi recuperación. La anorexia te matará. Más hospitalizaciones de las que puedo contar con mis dedos este año. Difundir conciencia. Vive a todo tu potencial”, escribió junto a dos fotografías que reflejaban las consecuencias de la enfermedad.

En el plano deportivo, Small había conseguido dos títulos de la IFBB Pro League y participado en una edición del Olympia, uno de los torneos más prestigiosos del culturismo mundial.

Su carrera en esta disciplina comenzó a los 19 años. En 2021 alcanzó uno de sus mayores logros al consagrarse campeona de fitness en el Campeonato Europa Pro, resultado que le permitió clasificarse para competir en el Olympia.

Además de sus conquistas deportivas, la escocesa había compartido públicamente los momentos más difíciles de su historia personal. En distintas entrevistas contó que desarrolló anorexia a los 15 años y que llegó a pesar apenas 70 libras (31,7 kilos).

En 2022, durante una participación en el podcast The Woman’s Fittest, describió la gravedad de la enfermedad y la definió como una de las afecciones de salud mental más mortales.

Con el tiempo, Small encontró en el culturismo una oportunidad para reconstruir su vínculo con la alimentación y su cuerpo. “Entonces descubrí cómo alimentar mi cuerpo adecuadamente y encontré una gran pasión por el culturismo”, había contado en una entrevista con el medio escocés STV News.

En esa misma conversación, explicó que el deporte le había enseñado a priorizar el rendimiento físico por encima de la apariencia. También señaló la importancia de comprender las exigencias de la disciplina, que contempla etapas de alimentación estrictamente controlada y otras en las que los atletas deben incrementar considerablemente su ingesta de alimentos.

La noticia de su muerte generó numerosas muestras de dolor entre deportistas y personas vinculadas al ambiente del culturismo. Phoebe Goodwin, amiga de Small y también competidora, le dedicó un emotivo mensaje de despedida en las redes sociales.