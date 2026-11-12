Carlos Tevez reveló qué figura internacional estará presente en su partido despedida en la Bombonera

La despedida de Carlos Tevez comienza a tomar forma y promete reunir a grandes figuras del fútbol y protagonizar reencuentros históricos. En las últimas horas, se confirmó que Martín Palermo será uno de los invitados especiales de “El Último Baile”, el partido homenaje que el Apache realizará el próximo 20 de diciembre en la Bombonera.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales del evento y despertó una gran expectativa entre los hinchas de Boca. De esta manera, el máximo goleador de la historia del Xeneize volverá a compartir una cancha con Tevez, dos de los grandes ídolos que tuvo la institución en las últimas décadas.

Palermo se suma así al Kun Agüero, quien ya había sido anunciado como otro de los invitados de lujo. La presencia del exdelantero del Manchester City también tiene un significado especial por su relación con Tevez, con quien compartió momentos destacados tanto en la Selección argentina como en el fútbol inglés.

Messi y Riquelme, dos presencias que Tevez ya confirmó

La lista de protagonistas tendrá otros dos nombres de enorme relevancia. El propio Tevez confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme estarán presentes en su partido de despedida.

“Messi va a jugar y Riquelme también”, reveló el Apache durante una entrevista con Rio Ferdinand, su excompañero en el Manchester United. El histórico defensor inglés también manifestó que estará presente en el homenaje.

La posibilidad de ver a Messi y Riquelme compartiendo equipo en la Bombonera aparece como uno de los grandes atractivos de una jornada que reunirá a distintas generaciones de futbolistas.

Cristiano Ronaldo y otras figuras que podrían estar en la Bombonera

Además de los nombres confirmados, Tevez busca reunir a varios de los futbolistas con los que compartió su carrera en los principales clubes de Europa y en la Selección argentina.

Uno de sus grandes objetivos es Cristiano Ronaldo. La relación entre ambos se fortaleció durante su etapa en el Manchester United y el Apache ya había expresado su deseo de contar con el portugués. “A Cristiano lo voy a buscar yo”, había dicho entre risas durante una participación en el streaming Olga.

Entre los posibles invitados también aparecen Wayne Rooney, Paul Scholes, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Arturo Vidal y Patrice Evra, entre otros.

En cuanto a los representantes argentinos, podrían participar excompañeros de la Selección como Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Maximiliano Rodríguez, Ezequiel Lavezzi y Kily González. También se mencionan nombres ligados a la historia de Boca, como Guillermo Barros Schelotto, Marcelo Delgado y Roberto Abbondanzieri.

La celebración podría contar, además, con la presencia de dos figuras de otros deportes: el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto y el extenista Juan Martín del Potro, ambos reconocidos hinchas del Xeneize.

Cuándo será el partido de despedida de Carlos Tevez

El homenaje a Tevez se llevará a cabo el domingo 20 de diciembre en la Bombonera y será televisado por ESPN. El exdelantero se retiró del fútbol profesional en junio de 2022, a los 38 años, pero tendrá ahora la oportunidad de despedirse frente a los hinchas en el estadio que marcó buena parte de su historia.

Con Palermo como nueva incorporación y las presencias de Messi y Riquelme ya anunciadas por el propio Apache, la expectativa crece alrededor del evento. La Bombonera se prepara para una jornada en la que el fútbol, la nostalgia y los reencuentros entre grandes figuras serán los grandes protagonistas.