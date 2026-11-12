Franco Colapinto explicó qué es lo que más le cuesta en la Fórmula 1

Franco Colapinto atraviesa una temporada con resultados dispares en la Fórmula 1. Si bien el piloto argentino de Alpine logró destacarse en distintos momentos del campeonato, sus últimas presentaciones estuvieron lejos de los puestos de puntuación. En medio de este escenario, el pilarense reconoció cuáles son las dificultades que necesita superar para mejorar su rendimiento y consolidarse en la máxima categoría.

«La velocidad siempre está, pero a veces es la constancia: poder repetir buenos fines de semana y sentirme cómodo más rápido con el coche», explicó en una entrevista con el medio especializado Motorsport.com.

De esta manera, Colapinto identificó la regularidad como uno de los aspectos centrales que debe trabajar. El argentino considera que necesita adaptarse con mayor rapidez a las características del monoplaza y encontrar soluciones cuando el rendimiento del auto no es el esperado.

En ese sentido, también reconoció que las complicaciones durante una sesión pueden dificultar el trabajo conjunto con los ingenieros. «Cuando todo va bien, es muy fácil, pero cuando una sesión se complica un poco, nos cuesta encontrar el motivo», admitió.

Durante la temporada, el piloto de Alpine tuvo actuaciones destacadas que demostraron su potencial. En el Gran Premio de Miami consiguió el octavo puesto en la clasificación y finalizó séptimo en la carrera. Dos semanas más tarde, volvió a sobresalir en Canadá, donde terminó sexto y nuevamente superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Sin embargo, el principal objetivo del argentino es conseguir que esos resultados se repitan con mayor frecuencia. En el campeonato, Gasly acumula 42 puntos frente a los 27 de Colapinto, una diferencia de 15 unidades que refleja la ventaja del francés en materia de regularidad.

El trabajo de Franco Colapinto para mejorar su rendimiento en Alpine

El piloto argentino también explicó cómo trabaja junto con los ingenieros para corregir los problemas que aparecen durante los fines de semana de competencia. Según detalló, uno de los momentos más importantes para encontrar soluciones es el intervalo entre las primeras prácticas y la clasificación.

«La noche del viernes al sábado es muy importante para dar un gran paso adelante: es cuando más analizamos los datos y encontramos los problemas que hay que mejorar», señaló.

Ese análisis resulta fundamental para ajustar el comportamiento del monoplaza y conseguir una configuración que le permita sentirse más cómodo durante el resto del fin de semana.

A pesar de los resultados irregulares, Colapinto destacó la evolución que experimentó Alpine a lo largo del campeonato y valoró el crecimiento del equipo en términos de competitividad.

«Hemos mejorado mucho, estamos mejor, somos más competitivos y eso es lo más importante», concluyó el argentino, que buscará aprovechar las próximas carreras para transformar sus buenas actuaciones aisladas en resultados más consistentes dentro de la Fórmula 1.