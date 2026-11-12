Diego Forlán palpitó el amistoso entre la Selección argentina y Uruguay

Diego Forlán anticipó el amistoso que disputarán la Selección argentina y Uruguay este viernes en La Bombonera y destacó la importancia del clásico rioplatense, más allá de que se trate de un encuentro de preparación. El entrenador uruguayo reconoció que aceptó inmediatamente la propuesta de enfrentar al equipo dirigido por Lionel Scaloni y pronosticó un partido atractivo y equilibrado.

«Nosotros no esquivamos», aseguró Forlán durante una conferencia de prensa que brindó este miércoles. El técnico hizo hincapié en la histórica rivalidad entre ambos seleccionados y en el atractivo que representa medirse con un rival de semejante jerarquía.

«Son partidos que por más amistosos que sean tienen una rivalidad de muchísimos años, mucha historia. Para nosotros y para ellos el hecho de enfrentarnos es un desafío lindo», explicó. Además, destacó la calidad de los futbolistas de ambos planteles y agregó: «Visualizo un lindo partido de fútbol».

Por otra parte, Forlán reveló que no tuvo dudas cuando recibió la propuesta para disputar el encuentro frente a la Argentina. «Cuando me comentaron la posibilidad, automáticamente dije que sí. Es importante medirse», afirmó.

En relación con el equipo de Scaloni, el entrenador uruguayo también reconoció sus antecedentes recientes y la jerarquía de su plantel. «Vienen de ser finalistas del Mundial, además de haber ganado la Copa América y el Mundial de 2022», señaló.

Forlán recordó el último triunfo de Uruguay ante Argentina en La Bombonera

Durante la conferencia, el exdelantero también recordó el último enfrentamiento entre ambos seleccionados en el estadio de Boca Juniors. En noviembre de 2023, Uruguay consiguió una victoria por 2-0 ante la Argentina, en un encuentro correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

«Visualizo un lindo encuentro y, si analizamos poco tiempo atrás, nos encontramos con un duelo en el que nuestra selección jugó muy bien», recordó Forlán, que esta vez tendrá la oportunidad de enfrentar al conjunto argentino desde el banco de suplentes.

El clásico rioplatense se disputará este viernes 13 de noviembre, desde las 20, en La Bombonera. Será el primero de los dos amistosos que afrontará la Selección argentina durante esta fecha FIFA. El segundo compromiso será el martes 17 frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Uruguay también tendrá una segunda presentación en esta ventana internacional. El seleccionado dirigido por Forlán se enfrentará el martes 17 con República Dominicana, en el estadio Domingo Burgueño Miguel, ubicado en Maldonado.