Jensen Huang aceptó declarar ante el congreso de EE.UU. por sus vínculos con una presunta espía China

El exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, aceptó brindar información ante el Congreso de Estados Unidos sobre su relación con una mujer sospechada de trabajar como espía para China y los protocolos de seguridad de la compañía tecnológica.

La información fue confirmada por el congresista republicano John Moolenaar a NBC News, en medio de las preocupaciones de legisladores estadounidenses sobre posibles riesgos para la seguridad nacional.

La presentación de Huang permitirá abordar tanto el vínculo mencionado como las medidas de protección de información y tecnología que aplica Nvidia, una de las principales empresas del sector de inteligencia artificial y semiconductores.

Hasta el momento, no se difundieron mayores detalles sobre la fecha ni la modalidad en que se realizará la declaración.