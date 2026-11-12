Las acciones de nvidia se desplomaron más de 8% tras versiones sobre la continuidad de su ceo

Las acciones de Nvidia registraron una caída superior al 8% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, luego de que trascendieran versiones sobre una posible evaluación de la continuidad de su director ejecutivo, Jensen Huang, por parte del directorio de la compañía.

La situación estaría vinculada con acusaciones sobre presuntas relaciones extramatrimoniales del empresario, aunque no se informó oficialmente una decisión sobre su permanencia al frente de la empresa.

El movimiento de los títulos de Nvidia, principal proveedora mundial de procesadores para inteligencia artificial, también repercutió en los mercados financieros. Los futuros del índice S&P 500 retrocedieron un 0,4% tras conocerse la noticia.

El impacto llegó además a los mercados asiáticos durante el inicio de la jornada de este jueves, donde las principales bolsas de la región mostraron comportamientos dispares.

La evolución de las acciones de Nvidia y las novedades sobre la conducción de la compañía quedaron bajo la atención de los inversores, debido al peso que tiene la empresa en el sector tecnológico y en los mercados internacionales.