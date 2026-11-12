Santa Fe abrió 11 concursos para cubrir más de 50 cargos en el poder judicial

El Poder Judicial de Santa Fe busca cubrir más de 50 vacantes de magistrados mediante 11 concursos convocados por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia.

El proceso contempla cargos en distintos fueros y circunscripciones judiciales, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento de la Justicia provincial y completar los puestos que actualmente se encuentran vacantes.

Entre los cargos incluidos en las convocatorias se encuentran vocales de Cámara, jueces de primera instancia y miembros de los Colegios de Jueces Penales.

Los concursos forman parte del mecanismo de selección de magistrados y representan una nueva instancia para avanzar en la cobertura de cargos dentro de la estructura judicial santafesina.