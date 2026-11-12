Senadores recibirán a Pablo Olivares para analizar el presupuesto provincial 2027

Los senadores de Santa Fe, tanto del oficialismo como de la oposición, recibirán el próximo miércoles 18, a las 11, al ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, para analizar el proyecto de ley de Presupuesto 2027. Se espera que el funcionario concurra acompañado por parte de su equipo técnico.

El encuentro fue solicitado por los legisladores luego del ingreso del mensaje del Poder Ejecutivo y de que se acordara una preferencia para su tratamiento durante la próxima sesión, el pasado jueves 5.

La previsión es que el Senado trate y apruebe la iniciativa el 19 de noviembre, de acuerdo con el cronograma legislativo previsto.

Este tipo de reuniones entre funcionarios de la Casa Gris y legisladores suele convertirse en una instancia para plantear necesidades de los distintos departamentos. Entre los principales pedidos aparecen obras públicas, inversiones y partidas presupuestarias específicas para las localidades que representan los senadores.

Según anunció el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, la reunión se desarrollará en el recinto de la Cámara alta, con el objetivo de brindar mayor comodidad a todos los legisladores que decidan participar.