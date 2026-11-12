Pullaro inauguró un nuevo edificio para el Jardín de Infantes Nº 365 de Pueblo Esther con una inversión de casi $2.000 millones

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este jueves la inauguración del nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 365 “Diente de León”, en la localidad de Pueblo Esther. La obra demandó una inversión de casi $2.000 millones y forma parte del plan provincial de fortalecimiento de la infraestructura educativa.

Durante el acto, el mandatario destacó el crecimiento poblacional del área metropolitana de Rosario y la necesidad de acompañarlo con nuevas inversiones en educación.

“Estábamos convencidos de que en el área metropolitana de Rosario el crecimiento poblacional realmente era mucho, y correspondía que podamos invertir en infraestructura educativa en toda esta región”, señaló Pullaro. Además, remarcó que será el primer gobernador en inaugurar dos de las cinco escuelas previstas para la localidad durante un período de cuatro años.

Infraestructura educativa: 54 nuevas escuelas en la provincia

Pullaro reconoció las dificultades económicas que atraviesa la administración pública, pero sostuvo que la inversión en infraestructura escolar es una prioridad para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

“Es un momento muy difícil para administrar el Estado, pero estamos convencidos de que la infraestructura educativa nos permite tener un salto de calidad; les permite a los docentes y a los alumnos profundizar los aprendizajes, pero fundamentalmente trabajar en un lugar adecuado”, expresó.

En ese marco, anunció que durante su gestión se proyecta inaugurar 54 nuevas instituciones educativas en toda la provincia. También informó que ya se construyeron cerca de 750 aulas nuevas y que se realizaron trabajos de reparación en 2.600 de los 3.500 edificios escolares santafesinos, con un total de 13.000 intervenciones.

El gobernador destacó que estas inversiones también representan un reconocimiento al compromiso de los trabajadores de la educación.

“En este momento tan duro, eso es devolverle un poco del amor que nos demuestran todos los días los docentes, las maestras, en venir y poner el cuerpo para que la Argentina salga adelante”, afirmó.

Goity destacó el compromiso de cumplir los objetivos

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, recordó los objetivos planteados por el gobernador al comienzo de la gestión y destacó la importancia de sostener el esfuerzo para concretarlos.

“Para nosotros, hay cuestiones que nos enorgullecen y es que cada vez que inauguramos una obra de infraestructura de calidad, sentimos que es lo que se merecen, es lo que necesitamos, es un lugar donde hay amor, compromiso y conocimiento”, expresó.

Además, remarcó la importancia de mantener el compromiso asumido con la comunidad y de cumplir con los objetivos establecidos.

Pueblo Esther suma un nuevo espacio educativo

El intendente de Pueblo Esther calificó la inauguración como un acontecimiento importante para la ciudad y destacó el impacto que tendrá el nuevo edificio en la comunidad educativa.

Señaló que el establecimiento permitirá que los más pequeños comiencen su recorrido escolar en un espacio adecuado y agradeció al Gobierno provincial por concretar la obra.

“Pueblo Esther cumplió 130 años y es la primera vez que no va corriendo atrás de un aula; hoy está un paso adelante”, sostuvo.

La directora del Jardín de Infantes Nº 365 también manifestó su emoción por la inauguración y consideró que el nuevo edificio permitirá potenciar el trabajo pedagógico.

“Es un día muy especial para toda la comunidad, es un día soñado. Este edificio potenciará nuestra tarea, sosteniendo nuestras prácticas con la misma calidez humana de siempre”, expresó.

Asimismo, destacó que la apertura del establecimiento representa mucho más que una nueva construcción: significa generar oportunidades para enseñar, aprender y compartir experiencias que formarán parte de la memoria colectiva de la comunidad.

Cómo es el nuevo edificio

La obra se ejecutó en el marco del programa de inclusión digital y transformación educativa Santa Fe+Conectada, financiado con el acompañamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La inversión total fue de $1.970.185.686,77 y el establecimiento cuenta con una superficie cubierta de 997,94 metros cuadrados.

Entre sus instalaciones dispone de:

Seis salas de nivel inicial con sanitarios.

Un sanitario accesible para personas con movilidad reducida (PMR).

Área de Gobierno, con Dirección, Secretaría, Atención y Gabinete Psicopedagógico.

Espacios de trabajo y sanitarios para docentes.

Hall de ingreso.

Galería y Salón de Usos Múltiples (SUM).

Cocina, depósito y sala de máquinas.

Torre tanque.

Con esta inauguración, el Gobierno provincial continúa con su programa de ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa, que contempla nuevas aulas, edificios escolares y obras de reparación en distintas localidades de Santa Fe.