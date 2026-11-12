Pullaro inauguró un nuevo jardín de infantes en Pueblo Esther con una inversión de casi $2.000 millones

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este jueves la inauguración del nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 365 “Diente de León”, en Pueblo Esther. La obra demandó una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos y forma parte del plan provincial de infraestructura educativa.

Durante el acto, el mandatario estuvo acompañado por los ministros de Educación, José Goity, y de Cultura, Susana Rueda; el intendente local, Martín Gherardi; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el exgobernador Antonio Bonfatti; el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas; y la directora de la institución, Fabiana Steeman, además de docentes y autoridades educativas.

“Estábamos convencidos de que en el área metropolitana de Rosario el crecimiento poblacional realmente era mucho, y correspondía que podamos invertir en infraestructura educativa en toda esta región”, destacó Pullaro durante la inauguración.

750 nuevas aulas y 54 instituciones educativas proyectadas

El gobernador también repasó los avances del plan de infraestructura escolar y señaló que durante su gestión ya se construyeron 750 nuevas aulas en distintos puntos de la provincia.

Además, el Gobierno santafesino proyecta inaugurar 54 nuevas instituciones educativas en todo el territorio provincial.

Pullaro destacó la importancia de acompañar el crecimiento demográfico con inversiones en educación y remarcó la necesidad de ampliar la infraestructura escolar para responder a la demanda de las distintas localidades.

La inauguración del Jardín de Infantes Nº 365 representa una nueva obra educativa para Pueblo Esther y el área metropolitana de Rosario.