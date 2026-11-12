Joseph Blatter destrozó a Gianni Infantino

Joseph Blatter volvió a generar polémica con fuertes declaraciones contra Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA y su sucesor al frente del organismo. En una entrevista con la revista alemana Der Spiegel, el exdirigente suizo lo calificó de «dictador», cuestionó su forma de ejercer el poder y criticó especialmente su vínculo con el presidente estadounidense Donald Trump. Además, pidió que no continúe en el cargo después de las próximas elecciones.

"Infantino ya no conoce límites. No entiende nada de todo esto. Quizás habría que mandarlo alguna vez a un psiquiátrico", expresó Blatter, de 90 años, en una de las frases más contundentes de la entrevista. Sus cuestionamientos también estuvieron dirigidos a la concentración de poder y al funcionamiento interno de la FIFA desde la llegada de su actual titular.

Uno de los aspectos que más irritó al expresidente fue la relación entre Infantino y Donald Trump. Blatter cuestionó el acercamiento entre ambos y puso como ejemplo la entrega de un premio de la paz al mandatario estadounidense, en medio de los conflictos internacionales.

"¿Por qué haría algo así? Infantino le entrega un premio de la paz a alguien que poco después hace la guerra contra Irán. Eso es una locura", manifestó el suizo, según declaraciones reproducidas por AFP.

Las críticas también alcanzaron una iniciativa impulsada por el actual presidente de la FIFA para crear una sociedad encargada de administrar los derechos comerciales del organismo, con la posibilidad de incorporar inversores privados. El proyecto generó cuestionamientos y finalmente fue descartado.

Al referirse al estilo de conducción de Infantino, Blatter fue todavía más duro: "Es un dictador. Gente de la FIFA me cuenta que nadie puede viajar con él en el ascensor. Es intocable", aseguró.

Blatter cuestionó a Infantino y anticipó una oposición en las elecciones de la FIFA

Además de sus críticas personales, el exmandatario se refirió al futuro político de la FIFA y a la posibilidad de que aparezca un candidato capaz de competir con Infantino en las próximas elecciones presidenciales, previstas para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

Según Blatter, la UEFA estaría trabajando en una alternativa para disputar el liderazgo del organismo. "Hay un plan de la UEFA: la próxima semana anunciarán un candidato opositor", adelantó durante la entrevista.

Entre los posibles nombres mencionó a Sebastian Coe, actual presidente de World Athletics, a quien consideró una opción para asumir la conducción del fútbol mundial y convertirse en una alternativa al actual titular de la FIFA.

Blatter estuvo al frente de la FIFA entre 1998 y 2015, cuando renunció en medio del escándalo de corrupción que sacudió a la institución. Un año después, en 2016, Gianni Infantino fue elegido como su sucesor. Desde entonces, la relación entre ambos dirigentes estuvo atravesada por cuestionamientos y enfrentamientos públicos.