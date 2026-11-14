Científicos israelíes logran revertir la diabetes en ratones

Un equipo de científicos de la Universidad Bar-Ilan, en Israel, consiguió resultados prometedores en la investigación de una forma particular de diabetes que afecta a adultos y que muchas veces es confundida con la diabetes tipo 2. Mediante la combinación de tres medicamentos conocidos, los investigadores lograron que aproximadamente el 30% de los animales tratados recuperara niveles normales de glucosa y dejara de necesitar insulina. El hallazgo también permitió identificar indicadores biológicos que podrían anticipar quiénes responderían favorablemente al tratamiento.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Resultados prometedores: el 30% de los ratones tratados consiguió una remisión completa de la enfermedad.

Tres medicamentos: la combinación experimental incluyó GABA, sitagliptina y omeprazol.

Recuperación del páncreas: los científicos observaron regeneración de células productoras de insulina.

Medicina personalizada: identificaron dos biomarcadores en sangre capaces de anticipar qué animales responderían al tratamiento.

Próximo desafío: comprobar si los resultados pueden reproducirse en seres humanos mediante ensayos clínicos.

Una combinación de tres medicamentos contra una enfermedad difícil de diagnosticar

Investigadores de la Universidad Bar-Ilan, en Israel, realizaron un descubrimiento que podría abrir un nuevo camino en el tratamiento de la diabetes autoinmune latente del adulto, conocida como LADA o diabetes tipo 1.5.

El estudio demostró que una combinación de tres sustancias consiguió revertir completamente la enfermedad en aproximadamente un tercio de los ratones tratados. Los animales recuperaron niveles normales de azúcar en sangre, dejaron de necesitar insulina y mantuvieron esa condición durante semanas después de finalizar el tratamiento.

La investigación fue dirigida por el doctor Ron Piran, con Wisal Sawaed como autora principal, y se desarrolló en la Facultad de Medicina Azrieli de la Universidad Bar-Ilan.

La diabetes LADA presenta características de la diabetes tipo 1 y de la tipo 2. Se trata de una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca progresivamente las células beta del páncreas, responsables de producir insulina.

Sin embargo, a diferencia de la diabetes tipo 1 tradicional, suele aparecer en la edad adulta y su evolución puede ser más lenta. Por ese motivo, muchos pacientes reciben inicialmente un diagnóstico de diabetes tipo 2.

Los tres componentes del tratamiento

La estrategia experimental combinó tres sustancias conocidas, que actúan sobre diferentes mecanismos relacionados con la enfermedad:

GABA: un neurotransmisor que interviene en la actividad del sistema nervioso y que también puede favorecer el funcionamiento de las células beta y reducir procesos inflamatorios.

Sitagliptina: un medicamento utilizado habitualmente para tratar la diabetes tipo 2, que contribuye a regular la producción de insulina.

Omeprazol: un fármaco ampliamente conocido por su utilización contra el reflujo y la acidez estomacal, que también fue investigado por sus posibles efectos sobre las células productoras de insulina.

Los investigadores comprobaron que la combinación de los tres componentes era fundamental: las pruebas con combinaciones de solamente dos de ellos no consiguieron reproducir el efecto observado con el tratamiento completo.

Uno de los resultados más importantes fue que los animales que respondieron favorablemente no solamente normalizaron sus niveles de glucosa, sino que también mostraron señales de regeneración de células productoras de insulina en el páncreas.

El descubrimiento de dos indicadores para anticipar el éxito

Otro aspecto destacado del trabajo fue la posibilidad de identificar anticipadamente qué animales tenían mayores probabilidades de responder al tratamiento.

Para conseguirlo, los investigadores analizaron muestras de sangre tomadas antes de administrar los medicamentos.

El equipo identificó dos biomarcadores de ARN libre de células, denominados Adgrb1 y Chd5, que permitieron distinguir a los animales que respondieron favorablemente de aquellos que no experimentaron una recuperación significativa.

Este descubrimiento podría tener una enorme importancia para el futuro de la medicina personalizada.

La posibilidad de identificar mediante un análisis de sangre qué pacientes tienen mayores probabilidades de beneficiarse de un tratamiento permitiría evitar terapias innecesarias y orientar las decisiones médicas de una manera mucho más precisa.

El próximo paso: comprobar los resultados en personas

Los investigadores consideran que el hecho de utilizar medicamentos que ya cuentan con aprobación para otros usos podría facilitar el camino hacia futuras investigaciones clínicas.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental: el tratamiento todavía no ha demostrado eficacia en seres humanos. Los resultados corresponden exclusivamente a experimentos realizados en ratones con un modelo de laboratorio que reproduce características de la diabetes LADA.

El equipo científico trabaja ahora para determinar si los mismos biomarcadores aparecen en pacientes humanos y si pueden utilizarse para predecir la respuesta terapéutica.

La investigación fue publicada en la revista científica MedComm en 2026, bajo el título Markers Predicting Cure With Combinatorial Treatment in a Mouse Model of Latent Autoimmune Diabetes in Adults.

Una nueva perspectiva para la lucha contra la diabetes

La importancia del descubrimiento no reside solamente en que una combinación de medicamentos conocidos haya conseguido revertir la enfermedad en una parte de los animales tratados.

También demuestra que podría ser posible actuar simultáneamente sobre dos problemas: el ataque autoinmune que destruye las células productoras de insulina y la capacidad del páncreas para recuperar esas células.

Si los resultados pueden trasladarse a seres humanos, se abriría una perspectiva novedosa para pacientes que actualmente deben convivir con una enfermedad crónica y progresiva.

Por ahora, la investigación representa un avance experimental prometedor, pero todavía queda por delante el paso más importante: demostrar que el mismo resultado puede conseguirse en personas.

Importante: estos medicamentos no deben combinarse ni utilizarse para tratar la diabetes por iniciativa propia. La eficacia de este protocolo todavía no está demostrada en seres humanos.