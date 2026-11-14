La Justicia confirmó medidas de protección por violencia familiar

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora confirmó una serie de medidas de protección dispuestas a favor de una mujer y su hija menor, luego de que un hombre denunciado por violencia apelara las decisiones adoptadas por el juzgado de primera instancia.

El tribunal dejó firme un perímetro de exclusión, la entrega de un botón antipánico y la implementación de un sistema de monitoreo electrónico dual. Las medidas habían sido ordenadas por el Juzgado de Familia N° 12 de Lomas de Zamora el 26 de junio de 2026, a partir de una evaluación que determinó una situación de riesgo alto.

En su presentación, el denunciado cuestionó especialmente el dispositivo de monitoreo electrónico, al considerar que se trataba de una medida de máxima intensidad. También sostuvo que no existían elementos objetivos suficientes que justificaran su implementación.

Los camaristas Javier Alejandro Rodiño y Carlos Ricardo Igoldi rechazaron esos argumentos y señalaron que las medidas previstas por las leyes bonaerenses 12.569 y 14.509 tienen como finalidad hacer cesar situaciones de riesgo y evitar que los episodios de violencia puedan agravarse y generar consecuencias irreparables para las víctimas.

En ese marco, los jueces remarcaron que la intervención judicial puede disponerse ante la sospecha de maltrato o una situación de riesgo, a partir del relato de la persona denunciante y de los elementos que permitan advertir la existencia de afectaciones físicas o psíquicas.

La Cámara también recordó que la legislación faculta a los magistrados a disponer otras medidas urgentes que consideren necesarias para garantizar la protección y custodia de las víctimas. Además, contempla la posibilidad de modificar o ampliar las medidas existentes cuando se registren incumplimientos.

Para resolver el caso, los camaristas tuvieron especialmente en cuenta que la mujer había denunciado el incumplimiento de medidas anteriores y distintos acercamientos del hombre a lugares que formaban parte de su vida cotidiana.

A esos antecedentes se sumó una evaluación realizada por una perito psicóloga del equipo técnico del juzgado. Según el informe reservado, se habían registrado hechos considerados graves y una situación de violencia de riesgo alto tanto para la mujer como para su hija.

El botón antipánico dispuesto cuenta con un sistema de localización y un pulsador que permite emitir una alerta a la central policial. Por su parte, el monitoreo electrónico dual combina un dispositivo de rastreo para la persona protegida con una tobillera electrónica colocada al denunciado.

Con esos elementos, la Sala consideró que las medidas adoptadas en primera instancia resultaban ajustadas a derecho y las confirmó. Además, instó al juzgado de origen a implementarlas con la mayor celeridad posible y a realizar el seguimiento correspondiente, debido al nivel de peligrosidad informado.