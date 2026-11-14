SanCor: ¿quiénes son los dos gigantes que se disputan sus activos?

La histórica cooperativa láctea se encamina hacia una nueva etapa de su proceso de liquidación. Fidulac y Adecoagro aparecen como los principales protagonistas de una disputa por seis plantas industriales y sus marcas comerciales. La venta podría concretarse durante 2027, mientras la Justicia introduce cambios en las condiciones de la licitación.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Dos grandes interesados: Fidulac y Adecoagro aparecen como protagonistas de la disputa por los activos de SanCor.

Venta en 2027: los plazos judiciales hacen prever que la operación se concrete el próximo año.

Seis plantas en juego: los establecimientos industriales están ubicados en Santa Fe y Córdoba.

Una licitación modificada: la Justicia ordenó cambios para garantizar transparencia y comparar las distintas propuestas.

El futuro laboral: la continuidad de los trabajadores y la recuperación de la producción serán factores centrales en la definición.

La venta de SanCor entra en una etapa decisiva

La liquidación de SanCor comienza a transitar una etapa determinante. Después de meses de conflictos judiciales, impugnaciones y modificaciones en las condiciones de venta, la Justicia avanza en la reorganización de la licitación de los principales activos de la histórica cooperativa láctea.

Sin embargo, los tiempos judiciales hacen prever que la operación recién podría concretarse durante el primer trimestre de 2027.

La venta comprende seis plantas industriales y un paquete de marcas comerciales que representan una parte sustancial del patrimonio de la compañía. El objetivo es obtener el mayor valor posible para responder a los acreedores y, al mismo tiempo, encontrar compradores que permitan recuperar la actividad productiva.

La quiebra de SanCor fue decretada en abril de 2026, luego de una prolongada crisis económica, financiera y operativa que terminó comprometiendo seriamente su continuidad.

Una licitación con nuevas reglas

La Cámara de Apelaciones de Rafaela intervino para resolver los cuestionamientos que habían frenado el procedimiento. Si bien mantuvo el esquema general de venta, ordenó introducir modificaciones para garantizar mayor transparencia y objetividad en la evaluación de las propuestas.

Entre los cambios más importantes se encuentra la posibilidad de presentar ofertas y realizar pagos en pesos, tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación.

También se dispuso que antes de recibir las propuestas exista una matriz de evaluación con criterios y puntajes previamente establecidos. Se tendrán en cuenta el precio ofrecido, la solvencia económica de los interesados, los planes de negocios, la continuidad productiva y las condiciones laborales.

Otro aspecto importante es que la Justicia deberá comparar las ofertas por el conjunto de los activos con aquellas que propongan adquirir plantas por separado, para determinar qué alternativa resulta más conveniente.

La elaboración del nuevo pliego y la actualización de las tasaciones son pasos indispensables antes de reactivar formalmente la licitación.

Qué se pone a la venta y cuánto valen los activos

El patrimonio industrial que se busca liquidar está organizado en siete lotes: seis correspondientes a establecimientos fabriles y uno destinado a las marcas comerciales y otros activos intangibles.

Las plantas incluidas son:

Devoto (Córdoba): especializada en crema, manteca y leche en polvo, además de productos Mendicrim.

La Carlota (Córdoba): dedicada principalmente a la elaboración de quesos duros.

Balnearia (Córdoba): especializada en quesos semiduros y blandos.

Gálvez (Santa Fe): vinculada al procesamiento y maduración de quesos.

San Guillermo (Santa Fe): establecimiento que continúa realizando producción para terceros.

Sunchales (Santa Fe): la histórica sede central de la cooperativa, cuya infraestructura sufrió un incendio en junio de 2026.

El valor de referencia global de los activos supera los 50 millones de dólares. Dentro de ese patrimonio, las marcas comerciales tienen un peso particularmente importante por el reconocimiento que todavía conservan en el mercado argentino.

La marca SanCor constituye uno de los principales atractivos comerciales, junto con Mendicrim, Quesabores y otras denominaciones históricas.

Fidulac y Adecoagro, los dos protagonistas de la disputa

En la puja por los activos aparecen dos proyectos con estrategias diferentes.

Por un lado, Fidulac, que impulsa un consorcio industrial con la intención de distribuir las plantas entre distintas empresas lácteas nacionales. La propuesta apunta a que cada establecimiento pueda continuar funcionando bajo la administración de operadores especializados, con abastecimiento de materia prima y recuperación de la producción.

El proyecto cuenta con la participación de empresarios vinculados al sector y busca evitar que las instalaciones terminen en manos de inversores que no tengan un compromiso concreto con la actividad industrial.

Del otro lado aparece Adecoagro, uno de los grupos agroindustriales de mayor dimensión de la Argentina, que pretende aprovechar su capacidad financiera para competir por los establecimientos.

La empresa tiene antecedentes en el negocio lácteo y ya había adquirido instalaciones que pertenecieron a SanCor. Su interés vuelve a colocarla en una posición relevante dentro de la disputa.

De todos modos, no se trata necesariamente de los únicos interesados. Otras compañías del sector también han manifestado interés en los activos, por lo que la competencia podría ampliarse cuando se conozcan las condiciones definitivas.

El futuro de los trabajadores, otra cuestión central

Uno de los interrogantes más importantes está relacionado con los trabajadores. La situación de la cooperativa dejó a cientos de familias pendientes de lo que suceda con las instalaciones industriales.

La estructura laboral actual ronda los 850 empleados, aunque la cantidad definitiva y las condiciones de continuidad deberán establecerse durante el proceso de liquidación.

La adjudicación de las plantas no implica automáticamente que los compradores deban absorber la totalidad del personal ni reconocer las obligaciones laborales históricas de la cooperativa. Sin embargo, la continuidad de los puestos de trabajo será una variable relevante para evaluar las propuestas.

En este escenario, el gremio Atilra seguirá teniendo un papel importante en las negociaciones y en los reclamos para preservar las fuentes laborales.

2027, el año de las definiciones

La expectativa de quienes siguen de cerca el expediente es que la licitación pueda avanzar durante los primeros meses de 2027. La preparación del nuevo pliego, las tasaciones y los plazos para presentar las ofertas hacen difícil que la venta pueda concretarse antes de finalizar 2026.

Para Rafaela, Sunchales y toda la cuenca lechera santafesina, el desenlace tiene una importancia que excede ampliamente el resultado económico de una quiebra.

SanCor fue durante décadas uno de los símbolos de la industria láctea argentina y un actor fundamental en la economía regional. Su desintegración representa un golpe para una actividad que involucra a productores, transportistas, trabajadores y numerosas empresas vinculadas.

Ahora, la expectativa está puesta en que los activos encuentren nuevos propietarios, que las plantas recuperen capacidad productiva y que las marcas históricas puedan volver a ocupar un lugar relevante en las góndolas.

La gran incógnita es si el proceso permitirá reconstruir parte de aquel entramado industrial o si terminará consolidando la fragmentación definitiva de uno de los nombres más importantes de la lechería argentina.