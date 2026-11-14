La autocrítica de Lionel Scaloni tras la derrota de la Selección Argentina

Después de la derrota por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, en el primer amistoso de la doble fecha FIFA de noviembre y en el inicio de una nueva etapa para la Selección Argentina sin Lionel Messi, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que analizó el rendimiento del equipo y dejó un mensaje claro sobre el futuro del plantel.

Sin dramatizar por el resultado adverso, el entrenador puso el foco en el recambio generacional y la necesidad de darles tiempo a los futbolistas más jóvenes que comienzan a ganar protagonismo en el seleccionado. Además, reconoció algunos aspectos por corregir y destacó la reacción del equipo durante el segundo tiempo.

"El partido, más allá del resultado final, deja cosas positivas para analizar. Hubo momentos buenos del equipo, sobre todo en el segundo tiempo, donde más allá de los goles de Uruguay, el equipo intentó, llegó y los metió en un arco", señaló el técnico oriundo de Pujato.

De todas maneras, reconoció que el equipo deberá trabajar sobre algunos errores, especialmente por los dos goles recibidos en apenas tres minutos.

El mensaje de Scaloni para los juveniles y el recambio generacional

Uno de los temas centrales de la conferencia fue el proceso de renovación que atraviesa la Selección Argentina y la responsabilidad que comienza a recaer sobre los futbolistas más jóvenes.

En ese sentido, Scaloni fue contundente al reconocer que el equipo ya no cuenta con algunas de sus principales figuras históricas y pidió evitar comparaciones y exigencias prematuras.

"Los buenos y los cracks sabemos que ya no están. Los que están son buenos, pero hay que darles tiempo. Vamos a competir igual, pero no pensemos que van a definir partidos chicos jóvenes", expresó.

En la misma línea, profundizó sobre la importancia de acompañar el crecimiento de los nuevos integrantes del plantel: "Paciencia, son chicos jóvenes, no podemos pretender que se pongan el equipo al hombro. Es difícil y sobre todo contra un gran rival. Poco a poco, con tranquilidad, no le podemos dar la responsabilidad a ellos. Tenemos que hacer que jueguen y vayan agarrando ritmo con esta camiseta".

Por otra parte, el entrenador reconoció que no esperaba encontrarse con una desventaja de dos goles, aunque valoró la actitud de sus dirigidos para intentar revertir el resultado.

"Me dejó satisfecho la reacción después del segundo gol. Esa obligación de ir abajo hizo que el equipo reaccione; me hubiese gustado ver eso en el primer tiempo. A nadie le gusta perder, pero todo el desgaste lo hicimos nosotros y no tuvimos recompensa", sostuvo.

También tuvo palabras de reconocimiento para Uruguay, al que consideró un rival históricamente complicado: "Históricamente Uruguay es difícil para todo el mundo y por eso está bueno enfrentarlos. Los felicito porque jugaron muy bien".

Qué dijo Scaloni sobre la Bombonera semivacía

Otro de los temas que surgió durante la conferencia fue la escasa presencia de público en La Bombonera, que presentó varios sectores vacíos durante el primer partido de la Selección Argentina en esta nueva etapa.

Consultado sobre la convocatoria, Scaloni evitó hacer interpretaciones y aseguró que no había prestado demasiada atención a la cantidad de espectadores.

"De lo de la gente no sé cuánta había, tampoco me lo puse a pensar ni tuve una lectura sobre eso", respondió.

Sin embargo, manifestó su confianza en el acompañamiento de los hinchas, incluso después de la salida de Lionel Messi del seleccionado.

"La gente va a venir, es incondicional, más allá de que no esté jugando Leo, de eso no tengo duda. Nosotros somos los que los tenemos que contagiar a ellos. Este equipo tiene que jugar a lo que ellos quieran", afirmó.

Finalmente, Scaloni se refirió a los objetivos de cara al próximo compromiso, que será el martes ante Costa Rica en Córdoba, y remarcó que el equipo debe recuperar su mejor versión futbolística.

"La gente quiere ver a su equipo competir y verlo jugar como Argentina. Eso proponemos e intentamos. Tenemos que seguir, somos la Selección Argentina y tenemos material para salir de una derrota", concluyó el entrenador.