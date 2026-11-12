¿La comida rica en grasas afecta igual a hombres y mujeres?

Una dieta rica en grasas puede modificar la actividad cerebral desde el primer día, según un estudio

El consumo de alimentos ricos en grasas puede generar cambios en la actividad cerebral desde el primer día, aunque las respuestas del organismo presentan diferencias entre machos y hembras.

Así lo determinó una investigación realizada por científicos de la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, y publicada en la revista científica JNeurosci. El trabajo analizó cómo determinadas neuronas vinculadas con la alimentación y el metabolismo reaccionan ante una dieta con alto contenido de grasas.

Para llevar adelante el estudio, los investigadores realizaron experimentos con ratones y examinaron la rapidez con la que el cerebro responde a este tipo de alimentación. En particular, se concentraron en las neuronas excitatorias del hipotálamo lateral, una región cerebral que interviene en la regulación del apetito y el metabolismo.

Aunque ya se sabía que la sobrealimentación puede modificar los circuitos neuronales relacionados con estos procesos, el equipo buscó establecer cuánto tiempo necesitan las células para adaptarse y si existen diferencias en sus respuestas según el sexo.

¿Cómo afecta una dieta rica en grasas al cerebro de machos y hembras?

Los resultados revelaron que las neuronas analizadas presentan diferencias incluso antes de modificar la alimentación. En condiciones normales, las células de las hembras mostraron una mayor facilidad para activarse que las de los machos.

Sin embargo, después de apenas un día de consumir una dieta rica en grasas, los investigadores detectaron un aumento de la excitabilidad neuronal en los ratones machos.

El estudio también identificó modificaciones en las señales que llegan a las neuronas del hipotálamo lateral. Estas variaciones no fueron iguales en ambos sexos y evidenciaron distintas respuestas frente a los cambios alimentarios.

Entre los principales hallazgos se destacan:

En condiciones normales, las neuronas excitatorias del hipotálamo lateral se activan con mayor facilidad en las hembras.

Después de un día de alimentación rica en grasas, aumenta la excitabilidad de estas neuronas en los machos.

En los machos, disminuye la intensidad de las señales que estimulan estas células.

En las hembras, se reduce la intensidad de las señales que inhiben su actividad.

Los resultados muestran que el cerebro puede responder rápidamente a los cambios en la alimentación, aunque los mecanismos neuronales involucrados presentan diferencias entre machos y hembras.

¿Qué relación existe entre las neuronas del hipotálamo y el aumento de peso?

Además de estudiar las modificaciones en la actividad cerebral, los científicos realizaron una intervención para evaluar qué sucedía cuando incrementaban artificialmente la actividad de las neuronas excitatorias del hipotálamo lateral.

Los experimentos mostraron efectos diferentes sobre el peso corporal de los animales que continuaban consumiendo una dieta rica en grasas.

En los ratones machos, el aumento artificial de la actividad neuronal limitó la ganancia de peso.

En las hembras, la misma intervención provocó una pérdida de peso, a pesar de que continuaban con la alimentación rica en grasas.

Estos resultados sugieren que la actividad de determinadas neuronas del hipotálamo podría desempeñar un papel importante en la regulación del peso corporal y en las diferencias metabólicas entre ambos sexos.

¿Por qué las hembras podrían responder de manera diferente frente a la obesidad?

Los investigadores plantean que las neuronas excitatorias del hipotálamo lateral podrían contribuir a explicar por qué las hembras presentan una menor predisposición a desarrollar obesidad asociada con la sobrealimentación, mientras que en los machos la actividad de estas células podría ayudar a limitar el incremento de peso.

No obstante, los resultados corresponden a experimentos realizados en ratones y no permiten afirmar que los mismos mecanismos se reproduzcan de igual manera en hombres y mujeres.

Los científicos consideran que estos hallazgos representan un punto de partida para futuras investigaciones sobre los circuitos cerebrales que intervienen en el control del apetito y el peso corporal. También podrían contribuir al desarrollo de nuevas estrategias para comprender las diferencias en la respuesta metabólica entre ambos sexos.