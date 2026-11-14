Presupuesto equilibrado y con obras

El Departamento Ejecutivo Municipal presentó el proyecto de Presupuesto, que contempla recursos por $110.297.048.009 y erogaciones por $110.119.678.091. La iniciativa busca mantener el equilibrio de las cuentas públicas y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de obras de infraestructura consideradas fundamentales para el desarrollo de Rafaela.

De acuerdo con las cifras presentadas, el presupuesto arroja un superávit de $177.369.918, en línea con el objetivo de sostener una administración responsable de los recursos municipales.

La propuesta se elaboró en un contexto económico complejo, marcado por una menor actividad que repercute en la recaudación local, particularmente en los ingresos provenientes del Derecho de Registro e Inspección (DREI). A esta situación se suma la suspensión de la actualización de la Tasa General de Inmuebles, lo que limita la posibilidad de que los recursos acompañen el incremento de los costos de los servicios.

Frente a este escenario, el Municipio plantea una planificación basada en la administración cuidadosa de los fondos disponibles y en la definición de prioridades. El propósito es mantener las cuentas equilibradas sin frenar la obra pública, con inversiones destinadas a mejorar la infraestructura, resolver problemas históricos y acompañar el crecimiento de los distintos barrios.

Las principales obras e inversiones previstas

Entre los ejes centrales del proyecto presupuestario se encuentran distintas intervenciones vinculadas con la infraestructura urbana, la conectividad, la seguridad y la formación laboral.

Desagües: se prevé avanzar con obras destinadas a mejorar el escurrimiento del agua y fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudad ante eventos climáticos extremos, especialmente frente a los escenarios asociados al fenómeno de El Niño. La iniciativa apunta a reducir las consecuencias de las lluvias intensas y brindar mayor protección a los vecinos.

Iluminación LED: otro de los objetivos es completar el Plan de Iluminación LED para alcanzar la cobertura del 100 % de las calles de Rafaela. La renovación del alumbrado público permitirá mejorar la visibilidad, contribuir a la seguridad y optimizar el consumo energético.

Pavimentación y bacheo: el presupuesto contempla una inversión superior a los 6.000 millones de pesos para recuperar calles, mejorar la infraestructura vial y atender los problemas de deterioro de la calzada en diferentes sectores de la ciudad.

Conectividad vial: se destaca la obra de calle Beltramino, en el tramo comprendido entre Remedios de Escalada y Fader. El proyecto busca resolver una problemática histórica de circulación, facilitar los desplazamientos y mejorar la integración entre distintos barrios.

Recuperación del patrimonio urbano: se proyecta finalizar el readoquinado de toda la ciudad y avanzar con la primera etapa de remodelación de los canteros centrales del bulevar Hipólito Yrigoyen. Las intervenciones apuntan a recuperar espacios representativos de Rafaela y mejorar su utilización por parte de los vecinos.

Ciudad digital y seguridad: el plan también incluye la ampliación del sistema de videovigilancia, con el objetivo de alcanzar las 540 cámaras anunciadas por el intendente para esta primera gestión. Además, se prevé incorporar nuevas herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para fortalecer las tareas de prevención y monitoreo.

Formación y empleo: entre las iniciativas figura la primera etapa de la Escuela de Oficios en Obras Menores. La propuesta busca ofrecer capacitación laboral vinculada con tareas de infraestructura y mantenimiento urbano, promoviendo el desarrollo de oficios y nuevas oportunidades de inserción laboral.

Equilibrio fiscal y continuidad de la obra pública

El proyecto presupuestario plantea el desafío de sostener las inversiones municipales en un contexto de menores ingresos y mayores restricciones económicas. En ese marco, el Ejecutivo busca ordenar el gasto, establecer prioridades y garantizar la continuidad de las intervenciones consideradas necesarias para el desarrollo urbano.

Con un presupuesto que supera los $110.000 millones y un resultado financiero favorable, el Municipio apuesta a combinar el equilibrio de las cuentas públicas con la ejecución de obras de infraestructura, el mantenimiento de los servicios y la incorporación de tecnología.

De esta manera, la propuesta para el próximo ejercicio económico busca sostener la inversión pública y dar continuidad a una agenda de obras orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y acompañar el crecimiento de Rafaela.