Ferreres advirtió que la inflación de noviembre seguirá elevada y puso en duda que 2026 cierre cerca del 30%

Ferreres advirtió que noviembre tampoco tendría una inflación baja.

El IPC de octubre llegó al 2,2% y elevó el acumulado anual al 26,3%.

Los aumentos escalonados del gas volverán a impactar sobre los precios de noviembre.

La indexación y la dolarización de ahorros dificultan la desinflación y la recuperación de la inversión.

El riesgo país prácticamente se duplicó desde julio y supera los 800 puntos básicos.

El economista propuso una corrección cambiaria a Caputo, pero el ministro descartó esa alternativa.

La desaceleración de los precios continúa enfrentando obstáculos y las expectativas de una inflación cercana al 30% para todo 2026 comienzan a perder consistencia. El economista Orlando Ferreres advirtió que noviembre tampoco mostraría un resultado favorable y consideró que el objetivo de terminar el año con una variación acumulada próxima a esa cifra será difícil de alcanzar. El impacto de los ajustes tarifarios, los mecanismos de indexación y la persistencia de las expectativas inflacionarias configuran un escenario que complica los planes económicos del Gobierno.

La advertencia se produjo después de que el índice de octubre registrara un aumento del 2,2%, por encima de las previsiones que manejaban las consultoras privadas. Con ese resultado, la inflación acumulada entre enero y octubre llegó al 26,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,1%.

El dato sorprendió incluso a los equipos de análisis económico. Ferreres explicó que su consultora había estimado una suba del 1,7%, por lo que el resultado final superó ampliamente sus cálculos. Una de las principales razones estuvo relacionada con el comportamiento de los gastos de vivienda y los servicios públicos.

Ese rubro encabezó los aumentos de octubre, con una variación del 4,2%, impulsada principalmente por las modificaciones en las tarifas de gas. Recreación y cultura ocupó el segundo lugar, con un incremento del 3,3%.

El problema es que una parte de los ajustes del servicio de gas se trasladó al mes siguiente. La aplicación escalonada de los aumentos implica que noviembre volverá a recibir el impacto de las tarifas, lo que reduce las posibilidades de una desaceleración significativa del índice general.

Para Ferreres, los números acumulados hasta octubre dejan un margen muy estrecho para los dos últimos meses del año. Con una inflación del 26,3% en los primeros diez meses, alcanzar un resultado anual cercano al 30% requeriría registros particularmente bajos en noviembre y diciembre, algo que considera poco probable.

La preocupación del economista no se limita al cierre de 2026. También planteó interrogantes sobre la velocidad con la que podrá continuar el proceso de desinflación durante el año próximo. Según su análisis, todavía existen numerosos mecanismos de actualización automática de precios y contratos que reproducen los aumentos anteriores y dificultan una reducción más acelerada.

La persistencia de esos mecanismos constituye uno de los principales obstáculos para conseguir una inflación de un solo dígito. Incluso cuando determinados componentes comienzan a moderarse, otros continúan ajustándose en función de la evolución pasada de los precios.

A ese panorama se suma el desafío político de 2027, cuando Javier Milei deberá enfrentar un nuevo proceso electoral. El Presidente tendrá que sostener la confianza de la sociedad en su programa económico, especialmente si la economía continúa mostrando dificultades para recuperar el crecimiento y mejorar los ingresos.

Ferreres también puso el foco en la dolarización de los ahorros de familias y empresas. Según explicó, distintos agentes económicos consideran que el tipo de cambio oficial está barato y prefieren comprar divisas ante la expectativa de una cotización más elevada durante 2027.

Ese comportamiento representa un obstáculo adicional para la recuperación de la inversión. El economista señaló que la inversión bruta interna fija cayó un 5,2% en septiembre frente al mismo mes del año anterior y estimó que octubre habría mantenido una tendencia similar.

La debilidad de la inversión constituye una señal de alerta porque limita las posibilidades de ampliar la capacidad productiva y generar crecimiento económico. En ese sentido, Ferreres sostuvo que no es posible consolidar una expansión de la actividad sin una recuperación sostenida de los desembolsos destinados a maquinaria, equipos e infraestructura.

En el frente financiero, otro factor de preocupación es el deterioro del riesgo país. El indicador pasó de 402 puntos básicos el 10 de julio a superar los 800 puntos, prácticamente duplicando su nivel. La suba encarece las posibilidades de financiamiento y se combina con las dificultades de los mercados internacionales para generar un escenario menos favorable.

Ese contexto también puede repercutir sobre la recaudación tributaria. Una menor disponibilidad de ingresos obliga al Gobierno a profundizar las restricciones presupuestarias, con posibles consecuencias sobre las transferencias a las provincias y la inversión pública.

Pese a las dificultades, Ferreres consideró que Milei mantendrá el superávit fiscal como uno de los pilares centrales de su administración. Sin embargo, reconoció que la combinación de inflación persistente y estancamiento económico representa un resultado que el propio Gobierno busca evitar.

Como alternativa para desalentar la dolarización, el economista reveló que le propuso al ministro Luis Caputo una corrección del tipo de cambio. Su argumento es que, debido a la debilidad de la demanda, el traslado de una eventual modificación cambiaria a los precios podría ser limitado. Sin embargo, aseguró que el funcionario descartó avanzar con esa posibilidad.

El escenario deja al programa económico frente a una doble exigencia: sostener el equilibrio fiscal y recuperar el dinamismo productivo, mientras la inflación continúa resistiéndose a bajar con la velocidad que esperaba el Gobierno.