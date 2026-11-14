Los padres de Kimi Antonelli deciden cuánto dinero puede gastar por mes

Kimi Antonelli se convirtió en una de las grandes figuras de la Fórmula 1. El joven piloto italiano de Mercedes alcanzó un hito histórico al consagrarse como el campeón más joven en el GP de México y, como consecuencia de sus resultados, también obtuvo importantes ganancias económicas. Sin embargo, a pesar de su millonario contrato, sus padres mantienen una particular regla sobre sus gastos personales: tiene un presupuesto mensual que debe respetar.

Así lo contó su madre, Verónica Pomaro, en declaraciones publicadas por el diario La Repubblica. Según explicó, el piloto recibe una suma de dinero todos los meses y debe administrarla de manera responsable.

"Cada mes le ingreso una paga y tiene que arreglárselas con ella. Hemos establecido un presupuesto y debe aprender a respetarlo", explicó.

Además, Pomaro detalló que la familia busca transmitirle la importancia de administrar sus ingresos y no gastar más de lo que tiene disponible.

"Le dije que, si quiere irse de vacaciones pero ya se ha gastado todo el dinero de los meses anteriores, tendrá que apañárselas. No venimos de familias ricas. Nada se regala, hay que ganárselo", agregó.

Las declaraciones generaron distintas reacciones entre los fanáticos, especialmente porque Antonelli ya es mayor de edad y percibe ingresos millonarios como piloto de Mercedes. Se estima que su salario base ronda los 3,4 millones de euros, una cifra que contrasta con el límite de gastos que sus padres establecieron para su vida cotidiana.

De esta manera, más allá del éxito deportivo y económico que consiguió en la máxima categoría del automovilismo, la familia del italiano busca que mantenga una relación responsable con el dinero y aprenda a administrar sus ganancias desde joven.