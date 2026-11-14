El Gobierno dispuso el regreso del embajador argentino en Emiratos Árabes Unidos en plena negociación de un acuerdo económico

El Gobierno dispuso el traslado de Jorge Agustín Molina Arambarri desde Emiratos Árabes Unidos a la Cancillería.

El diplomático deberá regresar a la Argentina antes del 8 de diciembre por razones de servicio.

La decisión se produce mientras ambos países negocian un Acuerdo de Asociación Económica Integral.

El comercio bilateral no petrolero alcanzó los 767,5 millones de dólares en 2025.

YPF, XRG y Eni proyectan un emprendimiento de gas natural licuado con inversiones cercanas a los 51.000 millones de dólares.

La salida del embajador se concreta en una etapa de expansión de los vínculos comerciales, energéticos y diplomáticos entre ambos países.

La Cancillería argentina tendrá un cambio en su representación diplomática en Medio Oriente luego de que el Gobierno nacional resolviera trasladar al embajador Jorge Agustín Molina Arambarri desde Emiratos Árabes Unidos hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores. La decisión fue formalizada mediante el Decreto 1357/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, y establece que el diplomático deberá regresar al país antes del 8 de diciembre.

La medida fue fundamentada oficialmente en razones de servicio, aunque no se precisaron los motivos concretos que llevaron a disponer el movimiento ni cuáles serán las nuevas responsabilidades que tendrá el funcionario dentro de la estructura de la Cancillería. Tampoco se informó quién ocupará la representación argentina en Abu Dhabi una vez que se concrete su salida.

Molina Arambarri se encontraba al frente de la Embajada argentina en Emiratos Árabes Unidos desde julio de 2019, cuando su designación quedó establecida mediante el Decreto 503/2019. Su gestión atravesó distintas etapas de la relación bilateral y concluye ahora en un momento en el que ambos países buscan profundizar sus vínculos comerciales y ampliar las oportunidades de inversión.

El cambio diplomático se produce, además, cuando la administración de Milei intenta avanzar en las negociaciones para establecer un Acuerdo de Asociación Económica Integral, conocido internacionalmente como CEPA. El entendimiento apunta a facilitar el intercambio comercial, promover inversiones y establecer nuevas condiciones de cooperación entre las dos economías.

Las conversaciones adquirieron impulso en septiembre, durante un encuentro en Nueva York entre Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esa oportunidad, ambos funcionarios manifestaron su intención de profundizar la relación económica y avanzar formalmente en las tratativas para alcanzar el acuerdo.

La agenda contempla sectores considerados estratégicos por el Gobierno argentino para atraer capitales internacionales. Entre ellos aparecen la minería, los minerales críticos, la energía, la agroindustria, la infraestructura, el turismo, la industria aeroespacial y el desarrollo de inteligencia artificial.

La importancia económica del vínculo también quedó reflejada en las cifras comerciales. Según los datos oficiales emiratíes, el intercambio no petrolero entre ambos países alcanzó los 767,5 millones de dólares durante 2025, lo que representó un crecimiento interanual del 42,6%.

La reorganización de la representación argentina coincide con la reciente llegada de una nueva embajadora de Emiratos Árabes Unidos a Buenos Aires. Hafsa Abdulla Mohamed Sharif Alulama presentó sus cartas credenciales en octubre ante las autoridades argentinas, en reemplazo de Saeed Abdulla Al Qemzi, quien había finalizado su misión diplomática en mayo después de cinco años.

La nueva representante cuenta con antecedentes en distintas misiones diplomáticas de su país, entre ellas Montenegro, Brasil y Alemania, además de experiencia en el sector financiero. Durante su presentación ante la Cancillería argentina, la agenda económica bilateral ocupó un lugar destacado, especialmente por las posibilidades que ofrece el acuerdo comercial en negociación.

La relación entre los dos países ya dispone de instrumentos institucionales destinados a facilitar los negocios y las inversiones, como un Tratado Bilateral de Inversiones y un convenio para evitar la doble imposición tributaria. Durante la gestión de Molina Arambarri se firmaron, además, 36 acuerdos bilaterales en áreas comerciales, energéticas, culturales y educativas.

Uno de los proyectos de mayor envergadura que vincula a ambas naciones es la asociación entre YPF y XRG, filial del grupo Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), para desarrollar Argentina LNG. La iniciativa también contempla la participación de la compañía italiana Eni y proyecta inversiones cercanas a los 51.000 millones de dólares.

El emprendimiento apunta a aprovechar los recursos gasíferos de Vaca Muerta para producir gas natural licuado y exportarlo mediante dos unidades flotantes de licuefacción que estarán ubicadas frente a las costas de Río Negro. La capacidad inicial prevista alcanza los 12 millones de toneladas anuales y las primeras exportaciones se proyectan para 2030 o 2031.

En ese contexto, el regreso del embajador argentino abre un interrogante sobre la futura conducción de una representación diplomática que tiene una agenda económica en expansión. Mientras el Gobierno reorganiza su estructura en el exterior, las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos adquieren una importancia creciente para la estrategia de inversiones, energía y exportaciones que impulsa la administración de Milei.