Martín Menem apura al Senado para suspender las PASO y espera una media sanción en los próximos 15 días

Martín Menem reclamó acelerar el tratamiento de la suspensión o eliminación de las PASO.

El titular de Diputados espera conseguir una media sanción en el Senado dentro de los próximos 15 días.

El oficialismo cuestiona que el Estado financie las internas de los partidos políticos.

Patricia Bullrich debe organizar el tratamiento de las PASO junto con otros proyectos pendientes.

El Presupuesto 2027, Malvinas y las reformas del Banco Central y de biocombustibles integran la agenda de Diputados.

El Senado también deberá recibir a Diego Santilli el 25 de noviembre, antes del cierre de las sesiones ordinarias.

La eliminación o suspensión de las elecciones primarias volvió a ocupar un lugar central en la agenda legislativa del oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reclamó acelerar el tratamiento del proyecto en el Senado y expresó su expectativa de que la iniciativa consiga una primera aprobación dentro de las próximas dos semanas. El planteo representa una presión adicional sobre la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara alta, que todavía debe ordenar una agenda con varias iniciativas de importancia para el Gobierno.

Menem defendió la necesidad de modificar el sistema electoral y sostuvo que las primarias no tienen justificación en el actual esquema político. Según su argumento, el Estado no debería financiar los procesos internos de las distintas fuerzas partidarias, por lo que consideró necesario avanzar hacia la suspensión o eliminación definitiva de las PASO.

“Creo que la Argentina no las necesita, es algo que venimos planteando hace rato”, afirmó el titular de Diputados, al referirse a las negociaciones que se desarrollan en el Senado. También manifestó su confianza en que el proyecto pueda avanzar durante los próximos 15 días, aunque reconoció que el resultado dependerá de los acuerdos que consigan construir los legisladores.

La expectativa del dirigente oficialista tiene como destinatarios a los senadores que deben reunir los votos para habilitar el avance de la iniciativa. Sin mencionar directamente a Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Menem dejó en claro que el Gobierno espera una coordinación política que permita concretar la votación.

El funcionario reconoció que la aprobación no depende exclusivamente de la decisión del Poder Ejecutivo, sino de voluntades individuales que deben coincidir al momento de expresar su respaldo parlamentario.

“En las próximas dos semanas tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores, si se dan todos los parámetros que uno calcula”, anticipó, aunque aclaró que se trata de una expectativa sujeta a las negociaciones.

Bullrich enfrenta una agenda legislativa cargada

El pedido de Menem llega en un momento en el que Bullrich tiene varios asuntos pendientes para organizar dentro del Senado. Entre las prioridades del oficialismo aparecen la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la normativa vinculada con Discapacidad y la reforma de Salud Mental.

La acumulación de proyectos obliga a definir prioridades y administrar los tiempos parlamentarios, especialmente porque el período de sesiones ordinarias concluirá el 30 de noviembre. En ese contexto, la suspensión de las PASO deberá encontrar un espacio dentro de un calendario que también contempla otras iniciativas consideradas relevantes por el Gobierno.

La presión del presidente de Diputados introduce, además, una cuestión política dentro de la relación entre las dos cámaras. Mientras Menem busca acelerar una reforma electoral que el oficialismo considera necesaria, el Senado debe resolver cómo distribuir sus esfuerzos legislativos y garantizar los consensos para cada votación.

El argumento económico constituye uno de los principales fundamentos utilizados por La Libertad Avanza para impulsar el cambio. Menem cuestionó que los contribuyentes deban financiar las internas partidarias y sostuvo que los recursos públicos no deberían destinarse a ese propósito. La iniciativa, según explicó, forma parte de una reforma electoral más amplia que pretende modificar el funcionamiento del sistema político.

El Congreso busca acelerar los proyectos antes del cierre de noviembre

La discusión por las PASO se desarrolla mientras el Congreso intenta recuperar ritmo de trabajo después de la visita del papa León XIV. El oficialismo pretende avanzar con los principales expedientes pendientes antes de la finalización del período ordinario.

En Diputados, la atención estará puesta en la reanudación del debate del Presupuesto 2027 y en el proyecto relacionado con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. También forman parte de las iniciativas que busca impulsar el Gobierno la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva normativa de biocombustibles.

En el Senado, además de los proyectos que debe organizar Bullrich, está prevista para el 25 de noviembre la exposición del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante los legisladores.

Ese escenario anticipa semanas de negociaciones y definiciones parlamentarias para el oficialismo. La posibilidad de conseguir la suspensión de las primarias dependerá de la capacidad de La Libertad Avanza para ordenar su estrategia, reunir respaldos de otros bloques y evitar que las diferencias sobre las prioridades legislativas terminen postergando el debate.

Por ahora, Menem fijó un horizonte político concreto: conseguir que el Senado otorgue media sanción en los próximos 15 días. La expectativa oficial está planteada, pero la decisión final dependerá de los acuerdos que pueda construir Bullrich en una Cámara donde cada voto será determinante.