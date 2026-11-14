El Senado evaluará los pliegos de 60 candidatos a jueces, fiscales y defensores en dos audiencias públicas

Las dos audiencias públicas se realizarán el 17 y el 18 de noviembre en el Salón Azul del Senado.

Un total de 60 candidatos fueron convocados para cubrir cargos judiciales en distintas jurisdicciones.

Maximiliano Abad encabezará las reuniones ante la vacancia de la presidencia de la Comisión de Acuerdos.

Leonardo Marco Toia y Federico José Iuspa figuran entre los postulantes de mayor exposición de la primera jornada.

Santa Fe tendrá candidatos para cargos penales federales en Venado Tuerto y distintos juzgados de la provincia.

Los dictámenes podrían habilitar el tratamiento de los pliegos en la sesión prevista para el 26 de noviembre.

El proceso de cobertura de vacantes en la Justicia tendrá una instancia decisiva la próxima semana en el Senado de la Nación, donde se realizarán dos audiencias públicas para analizar las postulaciones de 60 candidatos a jueces, fiscales, defensores y conjueces. Las reuniones se desarrollarán el martes 17 y el miércoles 18 de noviembre en el Salón Azul y comprenderán designaciones para tribunales de la Capital Federal y distintas jurisdicciones del interior del país.

La convocatoria representa un nuevo avance en el tratamiento de los nombramientos judiciales impulsados por el Poder Ejecutivo, con especial concentración en cargos del fuero laboral y en tribunales orales. La Comisión de Acuerdos será la encargada de recibir a los aspirantes, escuchar sus exposiciones y examinar sus antecedentes antes de avanzar con los respectivos dictámenes.

Sin embargo, el organismo parlamentario deberá desarrollar esta tarea en medio de una situación institucional particular. La presidencia de la comisión permanece vacante desde el fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto. Por ese motivo, las audiencias estarán encabezadas por el vicepresidente, el radical Maximiliano Abad.

La Libertad Avanza había impulsado a Nadia Márquez para ocupar la presidencia, pero la legisladora tendrá ahora otra responsabilidad: representar al oficialismo en el Consejo de la Magistratura. En consecuencia, el bloque deberá definir si sostiene su candidatura para conducir la comisión o si propone a otro integrante de su bancada.

Los nombres que se presentarán el martes

Entre los postulantes convocados para la primera jornada aparece Leonardo Marco Toia, secretario letrado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. También expondrá Federico José Iuspa, fiscal del juzgado de San Isidro que está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien fue propuesto para integrar como juez de Cámara el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la Capital Federal.

La trayectoria de Iuspa incluye intervenciones en investigaciones de relevancia, entre ellas las causas por extorsión e instigación al suicidio del soldado Rodrigo Gómez y una pesquisa vinculada con el robo y la clonación de vehículos de alta gama.

La jornada también contemplará ocho postulaciones para integrar como conjueces distintos tribunales orales en lo Criminal y Correccional. Los candidatos son Martín José Adrogué, Sofía Chiambretto, Guido Damián Cresta, Lucía Inés Gallagher Campos, David Gabriel Mangiafico, Federico Martín Mercader, Horacio Alfredo Peix y Andrea Paola Santos.

A su vez, Ariel Alejandro Vilar, Juan Carlos Bernial, Romina Monteleone y Sixto Mihura Gradín fueron propuestos para desempeñarse en diferentes tribunales orales de la Capital Federal. En el ámbito laboral, Rosalía Romero y Matías Sebastián Moreno Espeja buscarán acceder a las Cámaras de Apelación del Trabajo.

La nómina incluye además candidaturas para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, donde fueron propuestos Sofía Inés Hernández Saint Jean y Alejandro Jorge Nobili. Camilo Jorge Almeida Pons, por su parte, fue postulado como vocal de la Sala III.

También serán examinados los antecedentes de Eduardo Aníbal Aguayo, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26, y de Valeria Alicia Bertolini y María de los Ángeles Sapín, propuestas para los juzgados federales de la Seguridad Social N° 6 y N° 8, respectivamente.

Otro caso que concentra atención es el de Luciano Cruz Savignano, candidato al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de San Nicolás. Actualmente está a cargo del juzgado de Primera Instancia de Pergamino, obtuvo el primer lugar en el concurso realizado en 2018 y recibió el respaldo del Consejo de la Magistratura. Su postulación llegará al Senado ocho años después de aquel proceso, debido a que el entonces presidente Alberto Fernández no había remitido el pliego.

La segunda jornada estará dedicada al interior

El miércoles 18, desde las 10, será el turno de las postulaciones correspondientes a distintas jurisdicciones del país y de los candidatos a conjueces laborales.

Entre los nombres figuran Mateo Dijou, propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Resistencia; Mariano Javier Camblong, para el Juzgado Federal de Garantías de Venado Tuerto, en Santa Fe; y Juan Manuel Kees, para el Tribunal Federal de Juicio de Neuquén.

También se analizarán las candidaturas de Federico Miguel Baquioni para fiscal general de la Unidad Fiscal de San Luis y de María Julieta Ibáñez Arrieta para defensora pública de Víctimas con asiento en La Rioja.

La representación santafesina tendrá además postulantes para juzgados penales: Emiliano Pedro Méndez Ortiz, Franco Mariano Carbone, Guido Yercovich y Vanesa Natalia Druetta.

En paralelo, se tratarán las propuestas para cubrir cargos de conjueces de primera instancia del Trabajo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La nómina de aspirantes se completa con candidatos para defensorías públicas de la Capital Federal, entre ellos Carolina Morales Deganut, María Lucrecia Sammartino y Natalia Eda Bonino, además de Romina Soledad Paraboni para desempeñarse como defensora auxiliar de la Defensoría General de la Nación.

Una vez concluidas las exposiciones, el paso siguiente dependerá de la elaboración de los dictámenes correspondientes. Si la Comisión de Acuerdos logra avanzar con ellos, los pliegos podrán incorporarse al debate de la última sesión del período ordinario, prevista para el 26 de noviembre. De esa manera, el Senado tendrá la posibilidad de definir el destino de una parte importante de las designaciones pendientes en el Poder Judicial.