Milei acelera las negociaciones por la Reforma Política y el Presupuesto 2027 ante la presión del calendario electoral

Milei ordenó acelerar las negociaciones para aprobar la Reforma Política y el Presupuesto 2027.

El oficialismo busca eliminar o suspender las PASO y modificar la legislación de los partidos políticos.

Santilli intenta acercar posiciones con los gobernadores mediante acuerdos económicos y electorales.

Martín Menem y Lule Menem mantienen una postura más rígida sobre el reparto de candidaturas.

Neuquén y Tucumán ya oficializaron sus fechas electorales para 2027, mientras Santa Fe anunció su cronograma.

Las definiciones sobre las PASO condicionarán las estrategias electorales de varias provincias y las alianzas políticas del Gobierno.

El Gobierno nacional ingresó en una etapa de definiciones políticas y legislativas en la que el tiempo comienza a convertirse en un factor determinante. Con menos de siete semanas para finalizar 2026 y antes de que se inicie el receso parlamentario, Javier Milei pretende conseguir avances concretos en dos iniciativas que considera centrales para su estrategia de poder: la Reforma Política y el Presupuesto 2027. Ambos proyectos permanecen sin dictamen en sus respectivas cámaras de origen, mientras la Casa Rosada intensifica los contactos con los gobernadores para reunir los respaldos necesarios.

La urgencia presidencial responde a que las dos discusiones exceden el funcionamiento administrativo del Estado. Por un lado, la modificación del sistema electoral condicionará las reglas de competencia para los comicios de 2027. Por otro, el presupuesto determinará la distribución de recursos nacionales y provinciales durante un año en el que se renovarán autoridades ejecutivas y legislativas en buena parte del país.

Milei transmitió a sus funcionarios políticos la necesidad de acelerar las negociaciones y conseguir la aprobación de ambas propuestas. Después de la visita del papa León XIV, el oficialismo comenzó a mover sus piezas para intentar destrabar los tratamientos parlamentarios.

En el Senado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, instruyó al senador Agustín Coto para convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales con el objetivo de avanzar sobre un dictamen de la Reforma Política. La iniciativa contempla la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), además de modificaciones en distintos artículos de la legislación que regula el funcionamiento de los partidos políticos.

Sin embargo, dentro del propio oficialismo existen dudas sobre la posibilidad de reunir los votos necesarios. Algunos integrantes del bloque libertario consideran que la convocatoria también funciona como un mecanismo de presión sobre los gobernadores, que deberán definir si acompañan al Gobierno en una negociación que incluye cuestiones económicas y electorales.

Los acuerdos ya iniciados contemplan partidas específicas para las provincias dentro del Presupuesto 2027, transferencias vinculadas con deudas que mantiene la Nación y la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Pero las conversaciones incluyen otros aspectos de mayor trascendencia política.

En las negociaciones reservadas aparecen las futuras listas legislativas, la distribución de candidaturas para el Senado y Diputados y la posibilidad de habilitar colectoras electorales. En ese terreno existen diferencias entre los principales negociadores libertarios. Santilli aparece como el funcionario más dispuesto a conceder espacios a los aliados provinciales, mientras que Martín Menem y Eduardo Lule Menem mantienen posiciones más rígidas respecto de las pretensiones de La Libertad Avanza.

La próxima oportunidad de contacto directo será la Cumbre de Minería Sostenible que se realizará en Mendoza, donde participarán Santilli y el menor de los Menem. También estarán los gobernadores Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir y Raúl Jalil, representantes de provincias con fuerte actividad minera y beneficiarias de inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La discusión electoral, entretanto, comenzó a adquirir mayor velocidad por las decisiones de los mandatarios provinciales. Neuquén fue el primer distrito en oficializar su convocatoria: Rolando Figueroa estableció el 14 de febrero de 2027 para elegir gobernador, vicegobernador, 35 legisladores provinciales y autoridades municipales. La determinación generó malestar en sectores de La Libertad Avanza, que interpretaron el adelantamiento como una decisión que reduce sus posibilidades de organización electoral.

Tucumán también tiene fecha confirmada. Osvaldo Jaldo estableció el 9 de mayo para renovar autoridades provinciales y municipales. En Santa Fe, Maximiliano Pullaro anunció que las PASO serán el 18 de abril y las elecciones generales el 13 de junio, aunque la convocatoria formal quedará para más adelante.

Salta analiza votar el 16 o el 23 de mayo, mientras que Catamarca y La Rioja se encaminan a mantener sus comicios junto con la elección nacional del 24 de octubre.

Otros distritos ya anticiparon que se diferenciarán del calendario presidencial. Río Negro apunta a marzo, Misiones evalúa abril o mayo y Chubut negocia una fecha en agosto. Tierra del Fuego, por disposiciones constitucionales, deberá votar en una jornada diferente de la nacional.

En las provincias de mayor peso electoral todavía no hay definiciones. Martín Llaryora analiza distintas alternativas para Córdoba, mientras que Axel Kicillof condiciona su decisión en Buenos Aires a lo que suceda con las PASO. Jorge Macri, en la Ciudad de Buenos Aires, evalúa la posibilidad de unificar los comicios con la elección presidencial.

Con este escenario, la Reforma Política se convirtió en una pieza central de la negociación entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales. El Gobierno necesita definir las reglas electorales, asegurar recursos presupuestarios y construir alianzas legislativas antes de que el calendario reduzca sus posibilidades de maniobra. La disputa por las candidaturas de 2027 ya comenzó, aunque buena parte de los acuerdos todavía permanece fuera de las conversaciones públicas.