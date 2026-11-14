La construcción acumula cinco meses de caída y el costo de edificar supera los u$s1.600 por metro cuadrado

La venta de materiales registró cinco meses consecutivos de retroceso.

El Índice Construya cayó 3,53% mensual en octubre y 9% interanual.

Construir supera los 1.600 dólares por metro cuadrado sin incluir el terreno ni otros gastos.

Las tasas de interés y la pérdida de poder adquisitivo limitan las inversiones y las refacciones.

La industria cerámica enfrenta capacidad ociosa y dificultades para sostener su rentabilidad.

El sector proyecta un crecimiento del 5% para 2027, condicionado a la recuperación económica.

La recuperación de la construcción todavía no logra transformarse en una reactivación sostenida y las señales de enfriamiento comienzan a extenderse por toda la cadena productiva. La venta de materiales acumula cinco meses consecutivos de retroceso, mientras los elevados costos, las dificultades para acceder al financiamiento y la pérdida de poder adquisitivo de las familias mantienen paralizadas numerosas decisiones de inversión. Aunque el crédito hipotecario volvió a ganar protagonismo, su alcance todavía resulta insuficiente para impulsar una mejora generalizada.

Uno de los principales obstáculos es el costo de construir, que ya supera los 1.600 dólares por metro cuadrado únicamente para ejecutar la obra. El cálculo no contempla el terreno, los honorarios profesionales, los derechos municipales ni otros gastos asociados. Con esos valores, numerosos desarrolladores encuentran dificultades para conseguir rentabilidad y, en algunos casos, comprar una propiedad terminada resulta más conveniente que ingresar en un emprendimiento desde el pozo.

Los indicadores del sector reflejan esa situación. El Índice Construya registró en octubre una disminución del 3,53% respecto de septiembre, en términos desestacionalizados, y una caída del 9% frente al mismo mes de 2025. De esta manera, los despachos de materiales acumularon cinco meses de bajas consecutivas, mientras que durante los primeros diez meses del año la contracción interanual alcanzó el 2,3%.

Pedro Brandi, presidente del Grupo Construya, explicó que la demanda se concentra actualmente en obras medianas y pequeñas, mientras escasean los emprendimientos de gran escala. Las refacciones, ampliaciones y tareas de autoconstrucción tampoco consiguieron recuperar el movimiento.

Entre las causas mencionó la pérdida de ingresos disponibles de los hogares, producto del aumento de las tarifas de servicios públicos y transporte, junto con salarios que quedaron rezagados frente a la inflación. También señaló que las tasas de interés elevadas y los plazos reducidos de devolución de los préstamos desalientan las inversiones.

Aunque el crédito hipotecario comenzó a recuperar presencia, los montos otorgados todavía tienen una incidencia limitada. La rentabilidad de desarrolladores y constructores también permanece bajo presión, lo que posterga el lanzamiento de nuevos proyectos.

Empresas con menos actividad y capacidad ociosa

La retracción de la demanda impacta directamente sobre fabricantes, distribuidores y comercios. Brandi advirtió que algunas compañías debieron reorganizar sus estructuras, reducir turnos y puestos de trabajo, ajustar salarios y desprenderse de activos. A esa situación se suma la competencia de productos importados, que presiona sobre los precios mientras los costos fijos continúan elevados.

Pese al panorama, el sector conserva expectativas de recuperación. El crecimiento de los permisos de construcción durante 2025 y la primera mitad de 2026 podría anticipar nuevos emprendimientos. Las empresas agrupadas en Construya proyectan un crecimiento de la actividad del 5% para 2027, aunque condicionado a una mejora económica y a una recomposición de la rentabilidad.

Desde el sector desarrollador, Damián Tabakman, presidente de la CEDU+AEV, describió una realidad heterogénea. Los proyectos que ya estaban en marcha continuaron, aunque algunos emprendimientos previstos no llegaron a lanzarse y otros avanzaron más lentamente por el incremento de los costos.

También destacó que determinados desarrolladores adelantaron sus lanzamientos antes del año electoral y consiguieron buenos resultados comerciales. En particular, el segmento premium logró aumentos de precios que fueron aceptados por el mercado, permitiendo recomponer la rentabilidad de algunos emprendimientos.

La mejora de los créditos hipotecarios y la inyección de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES representan otra señal favorable. Sin embargo, el acceso al financiamiento continúa siendo limitado para amplios sectores de la población.

Alejandro Guanzetti, director de ACIMCO, señaló que las tasas bancarias y los requisitos de ingresos dejan afuera a numerosas familias. Además, sostuvo que el elevado costo de construcción resta atractivo a la inversión desde el pozo. En La Plata, describió una actividad edilicia reducida, aunque con algunas señales de recuperación en reparaciones y ampliaciones.

La industria cerámica enfrenta dificultades para sostener la producción

La situación también alcanza a los fabricantes de ladrillos. Eugenia Ctibor, directora de Cerámica Ctibor y secretaria de la UIPBA, advirtió que la industria trabaja por debajo de su capacidad y enfrenta una demanda insuficiente para sostener el funcionamiento de sus instalaciones.

La producción requiere importantes inversiones, energía y continuidad operativa. El gas, la electricidad, el transporte, los insumos y los costos laborales conforman una estructura difícil de sostener cuando disminuyen los pedidos.

En Cerámica Ctibor, una línea de producción permaneció detenida durante seis meses, aunque la empresa decidió conservar a todos sus trabajadores para preservar el conocimiento técnico y la experiencia acumulada.

Ctibor consideró indispensable recuperar el crédito hipotecario y la obra privada, pero también reducir la presión tributaria, garantizar energía competitiva, mejorar la infraestructura y facilitar el financiamiento empresarial.

El desafío inmediato consiste en transformar los permisos en obras concretas, recuperar la capacidad de compra de las familias y reactivar las inversiones. Mientras eso no ocurra, la construcción continuará condicionada por la debilidad de la demanda, los costos elevados y una industria que dispone de capacidad productiva, pero no encuentra suficientes compradores para ponerla en funcionamiento.