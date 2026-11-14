Sanción a Jesús Owono en España

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) resolvió sancionar con 12 partidos de suspensión a Jesús Owono, arquero del Andorra, por la violenta acción que protagonizó durante un encuentro frente al Tenerife y que terminó con la muerte del delantero Jesús de Miguel.

El futbolista falleció un día después del impacto, mientras permanecía internado en un hospital como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el partido. Tras analizar lo ocurrido, el Comité de Disciplina de la RFEF determinó aplicar la sanción máxima prevista para este tipo de infracciones.

La resolución se fundamentó en el artículo 102 del Código Disciplinario, que contempla suspensiones de entre cuatro y 12 encuentros cuando se produce una acción violenta con el balón en disputa y esta provoca consecuencias lesivas o dañosas de gravedad.

En su comunicado, el organismo hizo hincapié en la especial gravedad de la jugada, tal como había quedado registrada en el informe arbitral. Entre los elementos considerados se mencionaron la ejecución de la acción, la pierna elevada y la fuerza excesiva del impacto.

Además, el Comité tuvo en cuenta el desenlace fatal del episodio. Debido al "público y notorio trágico desenlace de los hechos, con el fallecimiento de D. Jesús de Miguel Alameda", resolvió aplicar el castigo en su grado máximo.

Por su parte, desde la dirigencia del Andorra confirmaron que el club aceptará íntegramente la sanción y no apelará la decisión.

El impacto emocional en Jesús Owono y la investigación judicial

Más allá de las consecuencias deportivas, el episodio tuvo un fuerte impacto emocional en el arquero y en el entorno del club. Según trascendió en medios españoles, Owono atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal tras lo sucedido.

El entrenador del Andorra, Carles Manso, manifestó su respaldo al futbolista y aseguró que la institución le brindará el acompañamiento necesario, incluido apoyo psicológico. También indicó que se respetarán sus tiempos personales para determinar cuándo estará en condiciones de regresar a la actividad.

Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación de la Justicia ordinaria. La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del episodio y determinar si existen elementos que justifiquen avanzar por la vía penal.

De esta manera, la sanción deportiva ya quedó definida, aunque todavía resta conocer las conclusiones de la investigación judicial sobre el trágico hecho.