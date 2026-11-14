Julián Álvarez reaccionó con bronca a la derrota de la Selección

Julián Álvarez expresó su frustración tras la derrota de la Selección Argentina frente a Uruguay y analizó el desempeño del equipo en La Bombonera. El delantero reconoció que el plantel tenía como principal objetivo quedarse con la victoria, aunque también destacó algunos aspectos positivos del funcionamiento colectivo y aseguró que todavía hay cuestiones por mejorar.

"Estamos con bronca. Era un partido importante que queríamos ganar. Más allá del resultado, hicimos buenas cosas. Siempre hay cosas por mejorar. Hicimos un poco lo que quería el entrenador. Tenemos un partido más", manifestó el atacante, una vez finalizado el encuentro.

La Araña también se refirió al nuevo escenario que atraviesa la Albiceleste, luego de la salida de referentes históricos como Lionel Messi y Nicolás Otamendi, y destacó la responsabilidad que ahora tienen los futbolistas que continúan en el plantel.

"Se fueron algunos jugadores como Ota y Leo, con todo lo que eso significa. Estamos nosotros, siguiendo de la misma forma y defendiendo esta camiseta como nos enseñaron ellos", afirmó.

En esa misma línea, Álvarez remarcó la importancia de mantener los valores y la identidad que llevaron al seleccionado a conseguir importantes títulos durante los últimos años.

"Nosotros crecimos con toda esta gente que le dio tanto a la Selección. Tratamos de copiar eso y predicar con el ejemplo. Hay que seguir por el mismo camino que nos fue bien", sostuvo.

Por último, el delantero habló sobre la continuidad de Lionel Scaloni al frente del seleccionado y manifestó su alegría por la decisión del entrenador de seguir al mando del equipo.

"Nos dijo que iban a seguir. Estamos muy contentos. Son muchos años y estamos muy felices", contó.

De esta manera, pese al resultado adverso ante Uruguay, Julián Álvarez dejó en claro que el plantel buscará sostener la identidad futbolística y el compromiso que caracterizaron a la Selección en los últimos años. Ahora, el equipo tendrá una nueva oportunidad de recuperarse el próximo martes, cuando enfrente a Costa Rica en Córdoba.