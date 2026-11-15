Ciudad de Bolívar dio la sorpresa, dejó afuera a Temperley y avanzó en el Reducido

El Reducido de la Primera Nacional ya tiene a uno de sus grandes protagonistas inesperados. Ciudad de Bolívar consiguió una histórica victoria por 2-1 frente a Temperley en Turdera y lo dejó fuera de la lucha por el segundo ascenso a la Liga Profesional. En su primera temporada en la categoría, el conjunto visitante logró una clasificación memorable y eliminó a un rival que contaba con la ventaja deportiva.

El equipo dirigido por Nicolás Domingo llegaba al encuentro con un escenario favorable: jugaba en el estadio Alfredo Beranger y tenía la posibilidad de avanzar a los cuartos de final incluso con un empate, gracias a su mejor ubicación en la fase regular. Sin embargo, las Águilas, conducidas por Diego Funes, salieron decididas a buscar la clasificación y terminaron dando el gran golpe.

El primer tanto de la tarde llegó a los 36 minutos del primer tiempo. Después de un centro que Agustín Rufinetti logró despejar, Lorenzo Monti volvió a enviar la pelota al área y Gabriel Hauche apareció para definir y poner el 1-0 a favor de Temperley.

La respuesta de Ciudad de Bolívar no tardó en llegar. A los 42 minutos, el visitante aprovechó una pelota parada para alcanzar la igualdad. Nahuel Yeri ejecutó un lateral hacia el área, Facundo Mucignat peinó la pelota y Elías Martínez ganó de cabeza para establecer el 1-1. De esta manera, ambos equipos se fueron al descanso con la serie abierta.

En el segundo tiempo, Ciudad de Bolívar mostró una mejor versión y comenzó a encontrar espacios frente a un Temperley que perdió protagonismo. Ezequiel Mastrolía tuvo varias intervenciones para mantener con vida al conjunto local, aunque finalmente no pudo evitar la caída de su arco.

A los 30 minutos llegó el gol que definió la historia. Federico Peralta se arrojó de palomita y conectó un cabezazo para marcar el 2-1, completar la remontada y desatar el festejo del conjunto visitante. El tanto silenció al Alfredo Beranger y dejó a las Águilas muy cerca de una clasificación que parecía difícil de conseguir.

Con el resultado en contra, Temperley se lanzó al ataque durante los últimos minutos para intentar conseguir el empate que le permitiera aprovechar su ventaja deportiva. Incluso, Oswaldo Pacheco pasó a jugar como delantero en busca de una última oportunidad, pero el Gasolero no encontró los caminos para llegar al gol y terminó eliminado.

De esta manera, Ciudad de Bolívar avanzó a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional y protagonizó uno de los grandes batacazos del campeonato. En su primera experiencia en la categoría, el equipo bonaerense mantiene viva la ilusión de conseguir el ascenso. Temperley, por su parte, se despidió de la competencia en su propio estadio y cerró una temporada en la que tenía como objetivo regresar a Primera División.