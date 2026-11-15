L-Gante se metió de lleno en la polémica entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi

La disputa entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo durante la mañana de este sábado. Todo comenzó cuando la actriz decidió romper el silencio a través de sus historias de Instagram. Poco después, la conductora respondió por la misma vía con fuertes calificativos dirigidos a su rival.

En medio de la polémica, L-Gante se involucró en la pelea y publicó una foto junto a su expareja, con un mensaje en el que dejó en claro de qué lado está.

“Amor y paz”, escribió el cantante sobre una imagen en la que aparece junto a Wanda Nara, mientras ambos forman el símbolo del infinito con sus manos. Sin embargo, luego dejó una frase que no pasó inadvertida y que muchos interpretaron como una muestra de apoyo a la conductora: “Siempre de este lado”.

Por último, Elián Valenzuela intentó transmitir un mensaje conciliador en medio del enfrentamiento: “Deseando que puedan solucionar siempre de la mejor manera”.

La publicación también fue compartida por Wanda en su cuenta de Instagram. La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) aprovechó la ocasión para recordar la canción que lanzó junto al músico, titulada Amor verdadero.

“Cómo dolió este amor verdadero”, escribió junto a la historia de su expareja, en una referencia al vínculo que mantuvieron y a la lealtad que, según dejó entrever, todavía existe entre ambos.