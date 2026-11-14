Santa Fe lanzó una plataforma para seguir de cerca el fenómeno de El Niño

El Gobierno provincial puso en marcha una nueva herramienta digital que reúne información oficial sobre las condiciones climáticas, el estado de los ríos y arroyos, posibles inundaciones y recomendaciones para la población. El sistema permite consultar datos de manera geolocalizada y acceder rápidamente a teléfonos de emergencia.

Con la intención de centralizar la información y facilitar el acceso a datos actualizados frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño, el Gobierno de Santa Fe presentó una plataforma digital destinada a toda la ciudadanía.

El sitio, disponible en www.santafe.gob.ar/ms/elnino, permite conocer cuál es la situación climática en distintos puntos del territorio provincial, consultar las alertas vigentes y recibir recomendaciones oficiales ante lluvias intensas, tormentas y eventuales inundaciones.

Una de las principales características de la herramienta es su sistema de georreferenciación, que identifica automáticamente la ubicación del usuario y muestra información correspondiente a ese sector. También ofrece la posibilidad de consultar las condiciones de cualquier otra localidad santafesina.

La presentación estuvo encabezada por la vocera provincial, Virginia Coudannes, quien explicó que la iniciativa responde a una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y busca reunir en un solo espacio información que hasta ahora se encontraba distribuida en distintos canales oficiales.

Información y prevención en un solo lugar

La plataforma no se limita a los avisos meteorológicos. También incorpora datos sobre el comportamiento de los ríos y arroyos, centros de salud, lugares de vacunación, enfermedades y medidas preventivas.

Además, cuenta con un apartado de teléfonos de emergencia, entre ellos el 911, el 107 y el 100, para que los vecinos puedan comunicarse rápidamente ante distintas situaciones.

Otro de los ejes importantes es la prevención. El portal incluye recomendaciones sobre cómo actuar frente a tormentas, lluvias abundantes e inundaciones, con indicaciones relacionadas con la disposición de residuos, el uso responsable del agua, la conservación de alimentos y la higiene de los hogares.

También contempla cuestiones vinculadas con la seguridad vial. A través de un mapa georreferenciado, los usuarios podrán identificar cortes de calles, obras y desvíos de tránsito, tanto los que se encuentran vigentes como aquellos que están previstos.

También incluye información para productores

El nuevo espacio digital incorpora datos sobre las juntas locales de Protección Civil y los planes de contingencia establecidos en cada localidad, con el propósito de facilitar la coordinación y la respuesta ante emergencias.

Asimismo, contempla información de interés para el sector agropecuario, especialmente sobre el ROPECA (Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria).

Se trata de una plataforma pública y gratuita impulsada por la Provincia para organizar y coordinar recursos destinados a brindar asistencia frente a inundaciones, sequías, incendios y otras contingencias climáticas.

Una herramienta abierta a toda la comunidad

Desde el Gobierno provincial destacaron que el funcionamiento del sitio se apoya en el trabajo conjunto con los municipios y comunas, lo que permitirá incorporar comunicados oficiales y actualizar la información de acuerdo con las necesidades de cada región.

La propuesta apunta a que los santafesinos puedan acceder a datos confiables en un contexto en el que la prevención y la rapidez para comunicar posibles riesgos resultan fundamentales.

De esta manera, la Provincia busca fortalecer los mecanismos de información y prevención, ofreciendo un canal único para que vecinos, productores y medios de comunicación puedan conocer el panorama actualizado y saber cómo actuar ante situaciones de emergencia.