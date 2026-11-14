Netanyahu llamó a Eisenkot: quiere un gobierno de unidad sin partidos árabes

El primer ministro israelí busca sumar a su principal rival político a una coalición nacional que permita enfrentar la creciente amenaza de Irán y evitar que las fuerzas árabes tengan influencia en el próximo Ejecutivo. La propuesta incluye negociar sin condiciones previas y resolver también el conflicto por el servicio militar de los ultraortodoxos. Sin embargo, Eisenkot mantiene fuertes diferencias con Netanyahu y cuestiona sus alianzas con los sectores más radicalizados de la derecha.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Netanyahu convocó a Gadi Eisenkot a negociar la formación de un gobierno de unidad nacional sin condiciones previas.

La amenaza nuclear iraní es el principal argumento del primer ministro para reclamar un Ejecutivo amplio y con capacidad de decisión.

Netanyahu rechaza un gobierno que dependa de los partidos árabes , a los que volvió a vincular con el terrorismo.

Eisenkot exige romper con los sectores más extremistas de la derecha , especialmente con las fuerzas de Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir.

La cuestión del servicio militar de los ultraortodoxos aparece como otro de los asuntos centrales que deberán resolver las negociaciones.

Netanyahu busca una coalición amplia para enfrentar a Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lanzó un nuevo llamado a su principal adversario político, Gadi Eisenkot, para que ambos impulsen la formación de un gobierno de unidad nacional que permita afrontar los desafíos de seguridad que enfrenta Israel, especialmente ante la posibilidad de que Irán reactive su programa nuclear.

En un mensaje difundido este sábado, Netanyahu pidió dejar de lado las diferencias políticas y comenzar negociaciones sin condiciones previas. Su propuesta apunta a conformar una coalición integrada por las fuerzas que reconocen a Israel como el Estado nacional del pueblo judío, excluyendo a los partidos árabes.

«Entremos en una sala, sin condiciones previas, dejemos de lado todas las diferencias y todos los vetos, y lleguemos a acuerdos por la seguridad y el futuro de Israel», fue el planteo dirigido directamente a Eisenkot.

Netanyahu explicó que la reunión que ambos mantuvieron el jueves, en la que se abordaron cuestiones de seguridad y política exterior, reforzó su convicción de que Israel necesita un gobierno de unidad en este momento.

El argumento central del primer ministro es el escenario de amenaza que representa Irán. Según advirtió, el régimen de Teherán está trabajando nuevamente para recuperar sus capacidades nucleares y podría avanzar hacia la fabricación de armas atómicas.

Netanyahu sostuvo que Irán no dudará en utilizar armamento nuclear contra Israel si consigue reanudar el enriquecimiento de uranio y acelerar el desarrollo de su programa militar.

«Debemos eliminar esta amenaza existencial que pende sobre nuestras cabezas de una vez por todas», afirmó.

El mandatario también recordó las operaciones militares israelíes contra objetivos iraníes, al señalar que las acciones anteriores permitieron alejar el peligro inmediato, pero que todavía es necesario impedir que Teherán reconstruya sus capacidades estratégicas.

El rechazo a los partidos árabes

Uno de los puntos más controvertidos de la propuesta es la exclusión de las formaciones políticas árabes de cualquier acuerdo de gobierno.

Netanyahu considera que un Ejecutivo que dependa de esos partidos sería demasiado débil para enfrentar los desafíos militares y estratégicos del país. En sus declaraciones volvió a calificarlos de simpatizantes del terrorismo y cuestionó que puedan participar en decisiones relacionadas con la seguridad nacional.

La discusión tiene un trasfondo electoral concreto.

En las elecciones del 27 de octubre, el bloque encabezado por el Likud de Netanyahu obtuvo 53 escaños sobre los 120 que integran la Knéset, por debajo de los 61 necesarios para alcanzar la mayoría parlamentaria.

Por su parte, las fuerzas que respaldan a Eisenkot consiguieron 48 bancas, mientras que los partidos árabes reunieron otras 19.

El presidente Isaac Herzog encargó a Eisenkot la formación del nuevo gobierno después de recibir el respaldo de 67 legisladores.

De esta manera, el dirigente opositor quedó en una posición decisiva para intentar construir una mayoría alternativa, aunque las diferencias entre los distintos sectores complican las negociaciones.

Eisenkot no quiere un acuerdo a cualquier precio

La respuesta de Eisenkot representa el principal obstáculo para la iniciativa de Netanyahu.

El exjefe del Estado Mayor israelí cuestionó duramente el discurso del primer ministro durante la reciente inauguración de la nueva Knéset y lo acusó de alimentar una campaña de deslegitimación contra los ciudadanos árabes de Israel.

También considera indispensable que Netanyahu rompa con los sectores más radicalizados de su actual espacio político, particularmente con las fuerzas encabezadas por Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir.

Eisenkot sostiene que no alcanza con convocar a la unidad mientras se mantienen alianzas que, a su entender, profundizan la división interna del país.

El dirigente de Yashar también dejó en claro que no quiere que la seguridad nacional sea utilizada como instrumento de negociación para obtener ventajas políticas.

Las conversaciones entre ambos sectores tienen previsto continuar, aunque las diferencias sobre la composición del futuro gobierno siguen siendo profundas.

Los ultraortodoxos, otro punto de negociación

Netanyahu también incorporó a su propuesta una cuestión que genera fuertes tensiones dentro de la política israelí: el reclutamiento militar de los judíos ultraortodoxos.

El primer ministro considera que el conflicto puede resolverse mediante un acuerdo con los representantes de ese sector y que un gobierno de unidad tendría mejores posibilidades de alcanzar una solución.

La cuestión es especialmente sensible porque las exenciones del servicio militar obligatorio para los hombres ultraortodoxos fueron uno de los grandes temas de confrontación durante la campaña electoral.

La propuesta de Netanyahu busca, por lo tanto, resolver simultáneamente tres problemas: la amenaza iraní, la estabilidad parlamentaria y las diferencias internas sobre el reclutamiento militar.

Israel enfrenta ahora una negociación política decisiva. Netanyahu intenta convencer a Eisenkot de que la seguridad del país debe estar por encima de las disputas partidarias. Eisenkot, en cambio, sostiene que una verdadera unidad nacional también exige modificar las alianzas y las condiciones políticas que llevaron al actual escenario de fragmentación.

El resultado de estas conversaciones determinará no solamente quién gobernará Israel, sino también qué orientación tendrá el país frente a Irán y los desafíos de seguridad que marcarán los próximos años.