Diabetes: por qué controlar el azúcar ya no es suficiente para cuidar la salud

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha que invita a reflexionar sobre los avances en el conocimiento y el tratamiento de esta enfermedad. Durante años, hablar de diabetes estuvo asociado casi exclusivamente al control del azúcar en sangre. Sin embargo, los nuevos hallazgos epidemiológicos y clínicos permitieron ampliar esa perspectiva.

Actualmente, se sabe que la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica compleja que va mucho más allá de la hiperglucemia. Su evolución puede comprometer distintos órganos y sistemas, entre ellos el corazón, los riñones y el hígado.

Este cambio de enfoque abarca tanto a la diabetes tipo 1 como a la tipo 2 y está transformando los objetivos terapéuticos. Ya no se trata únicamente de alcanzar determinados niveles de glucosa, sino también de prevenir complicaciones, proteger los órganos y actuar de manera temprana.

En la Argentina, se estima que entre el 12,7 % y el 14 % de la población adulta vive con diabetes, lo que equivale a más de cuatro millones de personas. A esta situación se suma un dato preocupante: cerca del 40 % desconoce que tiene la enfermedad.

La diabetes puede afectar mucho más que al páncreas

La diabetes provoca alteraciones en diferentes órganos. En el páncreas, puede producirse una pérdida progresiva de la función de las células beta, encargadas de secretar insulina, junto con un aumento de la resistencia del organismo a esta hormona.

En el hígado, la enfermedad puede favorecer la acumulación de grasa y alterar los mecanismos que regulan la producción de glucosa.

Los riñones también pueden sufrir un deterioro progresivo, debido a lesiones en las nefronas y en los pequeños vasos sanguíneos que permiten su funcionamiento.

Por su parte, el sistema cardiovascular puede verse comprometido por alteraciones en los vasos sanguíneos, el desarrollo de ateroesclerosis y cambios estructurales en el corazón.

Por este motivo, los especialistas consideran que la glucemia ya no puede ser el único indicador para evaluar el éxito de un tratamiento. También es necesario prevenir o retrasar las complicaciones que afectan al corazón, los riñones y el hígado.

El desafío adquiere especial relevancia en la Argentina, donde alrededor del 60 % de las personas con diabetes presenta sobrepeso u obesidad, dos condiciones relacionadas con un mayor riesgo de alteraciones metabólicas.

Diabetes tipo 2: tratamientos que buscan proteger varios órganos

El abordaje de la diabetes tipo 2 experimentó importantes avances en los últimos años. Entre las alternativas terapéuticas disponibles se destacan los agonistas del receptor GLP-1 y los coagonistas, como la semaglutida y la tirzepatida.

Estos medicamentos actúan sobre mecanismos hormonales relacionados con la regulación de la glucosa y el apetito. Además, pueden favorecer la pérdida de peso y contribuir a reducir determinados riesgos cardiovasculares y metabólicos.

Otra familia de fármacos que adquirió un papel importante es la de los inhibidores de SGLT2, entre ellos la empagliflozina y la dapagliflozina. Estos medicamentos aumentan la eliminación de glucosa a través de la orina y demostraron beneficios en la protección del corazón y los riñones.

Esto no implica que los tratamientos tradicionales hayan perdido vigencia. La metformina, la pioglitazona, los inhibidores de DPP-4 y algunas sulfonilureas continúan siendo opciones terapéuticas, según las características y necesidades de cada paciente.

Uno de los principales cambios consiste en avanzar hacia una intervención más temprana e intensiva, con combinaciones de medicamentos desde las primeras etapas cuando el riesgo de complicaciones lo justifica.

El objetivo es claro: no esperar a que aparezca el daño en los órganos para comenzar a prevenirlo.

Diabetes tipo 1: tecnología e inmunoterapia abren nuevas posibilidades

En el tratamiento de la diabetes tipo 1, los avances más importantes están relacionados con la biotecnología y los sistemas de administración de insulina.

Los monitores continuos de glucosa y los dispositivos automatizados de infusión permiten conocer en tiempo real las variaciones de azúcar en sangre y ajustar la administración de insulina mediante algoritmos.

Estas herramientas buscan mejorar el control glucémico, reducir las fluctuaciones y, especialmente, disminuir el riesgo de episodios de hipoglucemia.

También se desarrollan nuevas estrategias de inmunoterapia preventiva. En personas con determinados anticuerpos asociados a la enfermedad, pero que todavía no presentan síntomas clínicos, medicamentos como el anticuerpo monoclonal teplizumab pueden retrasar la aparición de la diabetes tipo 1.

A esto se suman las investigaciones en terapias celulares, particularmente aquellas que utilizan islotes pancreáticos derivados de células madre. El propósito es desarrollar alternativas que permitan recuperar la producción de insulina y, eventualmente, ofrecer nuevas opciones frente al trasplante pancreático tradicional.

Aunque varias de estas estrategias todavía se encuentran en investigación o tienen indicaciones específicas, representan un cambio importante en la manera de abordar la enfermedad.

El desafío en la Argentina: detectar la enfermedad a tiempo y garantizar el acceso

La Argentina enfrenta dos grandes desafíos en materia de diabetes. El primero es mejorar la detección temprana. Una proporción importante de personas convive con la enfermedad sin saberlo y puede recibir el diagnóstico cuando las complicaciones ya comenzaron a desarrollarse.

El segundo consiste en garantizar que los avances médicos y tecnológicos estén al alcance de toda la población.

Actualmente, existen diferencias en el acceso a medicamentos, dispositivos de monitoreo y tratamientos innovadores entre el sistema público y el privado, incluso dentro del marco de cobertura sanitaria destinado a las personas con diabetes.

En este contexto, el futuro del tratamiento no depende solamente de conseguir mejores niveles de glucosa en sangre. También requiere diagnosticar a tiempo, intervenir antes de que aparezcan las complicaciones y proteger de manera integral el corazón, los riñones y el hígado.

El objetivo es que los avances científicos se traduzcan en mejores oportunidades de prevención y tratamiento para todas las personas con diabetes, independientemente de su situación económica o del sistema de salud al que pertenezcan.