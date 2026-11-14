Pedro Alliana asumió la presidencia de Paraguay y busca dejar atrás la crisis

A pocos días de asumir la presidencia de Paraguay, Pedro Alliana transmite a sus colaboradores una consigna que repite como un mantra: “Atendamos a la gente”.

Según su entorno, esa es la principal prioridad del mandatario, que debe conducir al país tras atravesar una de las peores crisis de los últimos 50 años.

En declaraciones a Infobae, Alliana buscó transmitir tranquilidad a la población y destacó la situación económica y financiera del país.

“El Paraguay está de pie y superó la crisis. El sistema financiero está sólido y abierto a las inversiones, con seguridad y transparencia”, afirmó.

El nuevo presidente busca así transmitir confianza y poner el foco en la recuperación del país y la atención de las necesidades de la población.