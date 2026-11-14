Pedro Alliana busca llevar tranquilidad financiera y asegura que Paraguay está preparado para responder a los afectados por Ueno Bank

El presidente paraguayo sostuvo que el país “está de pie” y defendió la solidez del sistema financiero nacional en medio de la preocupación generada por la situación de Ueno Bank. Aseguró que el Banco Central trabaja para proteger a los ahorristas y afirmó que existen activos por unos 600 millones de dólares que permitirían respaldar el proceso de recuperación.

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, salió a transmitir un mensaje de tranquilidad frente a la incertidumbre generada por la situación de Ueno Bank y aseguró que el sistema financiero del país cuenta con herramientas para afrontar las dificultades sin poner en riesgo su estabilidad.

En su primera conversación con un medio de comunicación, el mandatario defendió la fortaleza económica y financiera paraguaya y remarcó que el país tiene capacidad para responder ante el escenario planteado. Su mensaje apunta especialmente a recuperar la confianza de los ahorristas y evitar que la preocupación por una entidad bancaria se transforme en una crisis de mayor alcance.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Alliana aseguró que Paraguay superó la crisis y que las instituciones democráticas respondieron frente a una situación financiera de extrema gravedad.

Más del 95% de los ahorristas de Ueno Bank , alrededor de 1.740.000 personas, ya recibieron la restitución de sus fondos, según el mandatario.

El Gobierno tiene identificados activos de aproximadamente 600 millones de dólares que buscará recuperar para responder por los compromisos pendientes.

El presidente anunció cambios en la conducción del Banco Central y un fortalecimiento de los controles para evitar que vuelva a producirse una situación semejante.

La nueva administración promete priorizar la recuperación de la confianza, la asistencia social, la salud pública y la llegada de inversiones.

La crisis de Ueno Bank y la respuesta del Gobierno

Uno de los principales desafíos de la nueva gestión es resolver las consecuencias de la intervención de Ueno Bank, una situación que afectó a millones de clientes y también comprometió recursos de distintas cajas previsionales.

Alliana explicó que el Estado actuó mediante los mecanismos institucionales y que se impulsó una ley especial, con respaldo del Congreso, para acelerar la devolución de los depósitos. El objetivo inmediato fue proteger a los pequeños ahorristas y evitar que la crisis bancaria se extendiera al resto de la economía.

Sin embargo, el problema todavía tiene capítulos pendientes. Existen depósitos de mayor magnitud y fondos previsionales cuya recuperación constituye una prioridad para las autoridades.

En ese sentido, el presidente destacó que ya está asegurada la posibilidad de recuperar unos 600 millones de dólares en activos pertenecientes a Ueno Bank. Esos recursos serán fundamentales para avanzar en la restitución de los fondos comprometidos, especialmente los correspondientes a las cajas jubilatorias.

Cambios en el Banco Central y mayores controles

Otro de los ejes centrales del mensaje presidencial fue la necesidad de revisar el funcionamiento de los organismos encargados de supervisar el sistema financiero.

Alliana impulsó la designación de un nuevo titular del Banco Central y la renovación de su conducción. También reclamó una mejora sustancial de los mecanismos de fiscalización para impedir que vuelvan a repetirse situaciones como las que desembocaron en la crisis de Ueno Bank.

El mandatario insistió en que se trató de un episodio puntual y buscó diferenciarlo del funcionamiento general de las entidades financieras paraguayas.

Su argumento es que el resto del sistema bancario conserva su solidez y continúa operando normalmente. La intención es evitar que los problemas de una institución terminen perjudicando la credibilidad de todo el sector.

Investigación y responsabilidades

Alliana también respaldó el avance de las investigaciones judiciales para determinar quiénes fueron responsables de la situación de Ueno Bank.

El presidente sostuvo que las instituciones democráticas funcionaron y que tanto la Justicia como el Congreso intervinieron en el proceso. Además, manifestó su voluntad de que quienes hayan tenido responsabilidad en el desfalco enfrenten las consecuencias correspondientes.

La cuestión tiene una dimensión política significativa, porque la crisis también impactó sobre la administración anterior y profundizó la desconfianza de una parte de la sociedad paraguaya hacia sus instituciones.

Una agenda que va más allá de la crisis bancaria

El nuevo presidente pretende que la recuperación de la confianza financiera no sea el único objetivo de su administración.

Entre sus prioridades mencionó la distribución de medicamentos en el sistema público de salud, la continuidad de las obras de infraestructura, la asistencia a los adultos mayores y el fortalecimiento de los programas sociales destinados a los sectores más vulnerables.

En materia internacional, confirmó la continuidad de una política exterior orientada a profundizar la inserción de Paraguay en el mundo. También ratificó el compromiso de su país con los acuerdos de cooperación con Estados Unidos para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Alliana tiene previsto postergar una visita a Washington para concentrarse primero en resolver los problemas internos.

Un mensaje para recuperar la confianza

El mensaje del presidente paraguayo tiene un destinatario central: una sociedad golpeada por la crisis financiera y preocupada por la seguridad de sus ahorros.

Su principal argumento es que Paraguay conserva instituciones capaces de responder, que el sistema financiero no está comprometido en su totalidad y que existen activos que permitirían afrontar buena parte de las obligaciones pendientes.

«El Paraguay está de pie y superó la crisis», fue la definición política elegida por Alliana.

Ahora, el desafío será convertir ese mensaje de tranquilidad en resultados concretos. La devolución de los fondos, la recuperación de los recursos previsionales, el esclarecimiento de las responsabilidades y el fortalecimiento de los controles serán las pruebas que determinarán si el Gobierno logra reconstruir la confianza.

Porque en materia financiera, la confianza es uno de los activos más importantes de cualquier país. Y recuperarla puede llevar mucho más tiempo que anunciar que una crisis ha terminado.