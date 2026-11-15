“Moby Dick”, uno de los clásicos de la literatura universal, era publicado un 14 de noviembre, en Estados Unidos, en el año 1851. La obra del autor Herman Melville fue inicialmente publicada en 3 tomos bajo el título “The Whale” (La ballena), y no fue bien recibida por lectores y críticos. La historia narra la persecución de Moby Dick, una gran ballena blanca, por parte del barco ballenero Pequo, comandado por el capitán Ahab. Del libro se realizaron diversas adaptaciones al cine y una serie de dibujos animados.

Además de Moby Dick, Melville escribió más de diez obras de narrativa (entre ellas, el famoso cuento corto “Bartleby, el escribiente”, publicado en 1853), tres libros de poesía y un larguísimo poema épico, “Clarel”, de 16000 versos, al cual le dedicó la última parte de su vida. El autor tuvo que enfrentar durante su vida diversos problemas de salud, psicológicos y económicos, al punto de tener que trabajar durante más de 20 años como inspector de aduanas para saldar sus deudas. Falleció en 1891, completamente olvidado por el universo literario. Sus obras fueron redescubiertas recién en la década de 1920, incluyendo a Moby Dick, la cual se convirtió en un hito de la literatura y convirtió a Melville en uno de los escritores más apreciados del mundo.