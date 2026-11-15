Tras quedar paralizadas por Nación, reactivaron las obras de 28 viviendas en barrio 2 de Abril

El Gobierno de Santa Fe avanza con la reactivación de proyectos habitacionales que habían quedado paralizados tras la interrupción del programa nacional Casa Propia. En Rafaela, los trabajos para finalizar 28 viviendas en barrio 2 de Abril ya alcanzaron un 60% de avance, con el objetivo de completar las unidades y garantizar el acceso a la casa propia para nuevas familias.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, detalló que las viviendas contarán con dos habitaciones, baño, cocina-comedor y lavadero. Además, tendrán las instalaciones necesarias para los servicios de electricidad, agua y gas.

En ese sentido, el funcionario destacó la decisión de retomar el proyecto con fondos provinciales y sostuvo que la obra había sido abandonada por el Gobierno nacional. También señaló que la continuidad de estos trabajos es posible gracias a una administración transparente y austera de los recursos públicos, bajo la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Enrico también hizo hincapié en la importancia de acceder a una vivienda propia y en el impacto que representa para la economía familiar. Según explicó, dejar de pagar un alquiler mensual permite ordenar el presupuesto del hogar y construir un patrimonio para las próximas generaciones.

Cómo avanzan las obras de las 28 viviendas en Rafaela

Por su parte, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, brindó detalles sobre el estado de los trabajos y confirmó que la intervención presenta un 60% de avance en su estructura edilicia.

Durante el último mes, las tareas estuvieron centradas en la ejecución de contrapisos interiores y exteriores, la instalación de redes sanitarias y eléctricas, y el tendido de cañerías de agua fría, caliente y gas. También se realizaron perforaciones para las bombas de extracción y comenzaron los trabajos de colocación de revestimientos cerámicos en baños y cocinas de las primeras unidades.

La Provincia invierte más de $2.100 millones para terminar las viviendas

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, destacó la reactivación del emprendimiento habitacional y el impacto que tiene para los vecinos del sector. Recordó que, antes de que la Provincia decidiera retomar los trabajos, el predio había sufrido reiterados hechos de vandalismo debido al estado de abandono en el que se encontraba.

En ese sentido, consideró que la recuperación de la obra representa una noticia importante para la ciudad y, especialmente, para las familias que esperan acceder a una de las 28 viviendas.

Para completar el proyecto habitacional, el Gobierno de Santa Fe destina una inversión superior a los 2.100 millones de pesos, con recursos propios de la administración provincial.